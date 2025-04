Real Madrid vs Arsenal

Florentino Pérez paga caro por no haber comprado un reemplazo para el increíblemente influyente alemán, quien se retiró el verano pasado.

Los aficionados del Real Madrid acudieron al Santiago Bernabéu el miércoles esperando otro milagro. Lo que obtuvieron fue un desastre, el resultado inevitable de la negligencia de Florentino Pérez.

El Madrid pasó la mayor parte de la noche bombardeando el área del Arsenal con centros y balones largos pero, como señaló un Thibaut Courtois amargamente frustrado, fue un ejercicio de futilidad, dado que Joselu no estaba allí para rematarlos.

Pero, no es que el Madrid tuviera la sagacidad en el mediocampo para perforar la línea defensiva de los Gunners. De hecho, Joselu no fue el único miembro de los ganadores del doblete del año pasado que fue extrañado a lo largo de ambos partidos de la humillante derrota global por 5-1 ante el Arsenal. Toni Kroos también fue conspicuo por su ausencia - porque Pérez tampoco lo reemplazó, y eso ha demostrado ser una omisión aún mayor por parte del presidente.

Con el gran Luka Modric ya muy por debajo de su mejor nivel, el Madrid ya no tiene a un solo jugador capaz de dictar el juego o abrir las defensas de la misma manera que lo hicieron el croata y Kroos durante una década. A decir verdad, toda la composición del mediocampo se ve mal, con Aurelien Tchouameni claramente no lo suficientemente bueno para servir como el tipo de No.6 que un equipo como el Madrid requiere, y Eduardo Camavinga aún en desarrollo. Incluso el rol libre de Jude Bellingham parece un lujo que el Real no puede permitirse ya que los que están frente a él hacen muy poco desde una perspectiva defensiva.

Está claro, entonces, que el Madrid necesita encontrar tardíamente otro Kroos - o lo más parecido - si desean recuperar su lugar en la cima del fútbol europeo. A continuación, GOAL repasa seis posibles soluciones al problema del mediocampo defensivo del Real...