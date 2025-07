Cómo Liverpool puede permitirse un gasto de £265 millones y por qué todavía podrían fichar a Alexander Isak y otros antes del cierre del mercado de fichajes

Los Rojos ya han realizado una serie de fichajes costosos, pero todavía tienen el dinero para hacer realidad su acuerdo soñado.

Los aficionados del Liverpool siempre han disfrutado cantando "The Reds have got no money but we'll still win the league" (que ganarían la liga sin dinero), y el triunfo por el título de la Premier League la temporada pasada fue notable por el hecho de que se logró con solo un fichaje de verano en Federico Chiesa, quien costó solo £10 millones ($13.5 millones) y apenas jugó.

Sin embargo, la idea de que el club está corto de dinero siempre ha sido muy engañosa. Los propietarios del Liverpool, Fenway Sports Group (FSG), no son pobres; son prudentes. Cuando ha habido una necesidad, o de hecho una oportunidad, de gastar en grande en un posible cambio de juego, los estadounidenses han estado muy dispuestos a desembolsar el dinero.

Recuerden, se pagaron tarifas récord por Virgil van Dijk y Alisson Becker en 2018 y sentaron las bases sobre las cuales se construyó la era de éxito sostenido de Jürgen Klopp, mientras que la renovación del centro del campo en el verano de 2023 jugó indudablemente un papel fundamental en que el Liverpool se llevara la liga la temporada pasada.

El artículo sigue a continuación

Sin embargo, ningún gasto previo se acerca siquiera a la juerga de gastos que FSG ha autorizado durante el actual mercado de transferencias de verano, que ni siquiera ha terminado. De hecho, con más de cinco semanas hasta el día de la fecha límite, el Liverpool ya ha gastado la asombrosa cantidad de £265 millones ($359 millones), y eso sin entrar en complementos y bonificaciones.

Entonces, ¿cómo están pagando los Reds por todos estos nuevos jugadores? ¿Necesitarán ahora vender para equilibrar las cuentas? Y, ¿podría haber incluso más incorporaciones antes del cierre de la ventana el 1 de septiembre?