Mattia Liberali, talentoso mediocampista ofensivo (n.º 10) nacido en 2008, se destacó en el Catanzaro y ahora llega al Como. El club lariano lo convenció con un proyecto ambicioso y superó la competencia de Sassuolo y Juventus.
Calciomercato/Getty Images
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Como: Liberali se someterá a los reconocimientos médicos este viernes; el Milan ha rechazado una oferta más alta
VIERNES: REVISIONES MÉDICAS
Tras la decepción en el Europeo sub-19 contra Ucrania, Mattia Liberali se prepara para jugar en el Como, que pagó 6 millones de euros al Catanzaro. El viernes se someterá a los reconocimientos médicos previos a la firma.
RECHAZAMOS UNA OFERTA SUPERIOR A LA DEL MILÁN
Liberali ha elegido el Como por Fábregas y por el proyecto: ganará 750 000 euros más bonificaciones en la primera temporada, con un contrato de 5 años con aumentos salariales progresivos. El Milan intentó repatriarlo ofreciendo 1,2 millones de euros netos, pero el jugador y su entorno escucharon y agradecieron la propuesta antes de optar por el Como.
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