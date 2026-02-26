Cómo Liam Rosenior «mostró su lado más enfadado» cuando el entrenador del Chelsea reprendió al equipo por los puntos perdidos tras el empate contra el Burnley

Sin embargo, han mostrado una alarmante falta de control en sus últimas salidas. Rosenior dijo tras el decepcionante empate 1-1 con el Burnley: «Lo que me ha pasado es que hemos desperdiciado cuatro puntos en dos partidos en casa, lo que, para cualquiera que haya visto el partido, no es suficiente para un club de este nivel.

No me basta con decir que fuimos el mejor equipo. Tenemos que ser el mejor equipo en todos los partidos. Tenemos que ganar los partidos de fútbol. Sé cuál es la respuesta y la abordaremos durante la semana. Después de cada partido, ganemos o perdamos, hay una investigación. Pero estoy aprendiendo sobre los jugadores».

Continuó diciendo: «Hubo un jugador que... No estoy aquí para criticar a los jugadores, siempre los protegeré, pero lo trataré durante la semana. Hubo un jugador al que le asignamos esa tarea y que marcó al jugador equivocado».

Tras prometer abordar los problemas con los miembros de su equipo, el Daily Mail informa de que Rosenior ha mostrado su lado «enfadado» y que «no reaccionó amablemente» al ver que algunos jugadores no cumplían los planes tácticos colectivos que se habían establecido.