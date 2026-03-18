¿Cómo le va al Ostiamare de De Rossi?: segundo en la Serie D, aspira al ascenso a la Serie C tras haber salvado al club de la quiebra

Con la mirada y la mente puestas en el Genoa, pero de vez en cuando sus pensamientos también se dirigen al Ostiamare. Por un lado está Daniele De Rossi como entrenador, que se está jugando la permanencia con los rossoblù —llegó en noviembre en sustitución de Patrick Vieira— y, a nueve jornadas del final del campeonato, cuenta con una ventaja de 9 puntos sobre el penúltimo clasificado. Por otro lado está De Rossi, el presidente, que en enero de 2025 compró el Ostiamare y se convirtió en su propietario. Para él, ese club representa un pedazo de su corazón: allí empezó a jugar al fútbol en las categorías inferiores, primero como lateral y luego como delantero; a los 16 años llegó a la Roma, donde su padre Alberto entrenaba al equipo juvenil. En Trigoria, por intuición de Mauro Bencivenga, se trasladará definitivamente al centro del campo.