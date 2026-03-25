Continúa, con altibajos, la trayectoria del Milan Futuro en la Serie D. El último empate conseguido en casa, en el Chinetti, contra el penúltimo clasificado, el Nuova Sondrio, ha dejado ese regusto amargo que, sin embargo, no empaña el recorrido realizado hasta aquí por los chicos del entrenador Oddo: 46 puntos sumados y segundo puesto en la clasificación, solo por detrás de un Folgore Caratese en racha con 57 puntos, nada menos que 11 más que el segundo equipo rossonero.
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¿Cómo le va al Milan Futuro?: lo bueno y lo malo de la temporada, con la mirada puesta en el futuro
FÚTBOL PROACTIVO
El Milan Futuro, animado por los últimos resultados y con la confianza a flor de piel, parte de su principal característica, la posesión del balón, y busca sacar el máximo partido a todos los jóvenes más prometedores de la cantera, con el centrocampista Sala, que acaba de renovar su contrato y es además un pilar fijo de la selección italiana sub-19. En la filosofía futbolística de Oddo, los extremos deben aportar intensidad: Chaka Traorè en el uno contra uno por la izquierda, mientras que Cappelleti, nacido en 2007, se está imponiendo con 27 partidos disputados, en los que ha marcado 2 goles y ha dado 2 asistencias. Este último está listo para dar el salto a la Lega Pro.
En la última jornada debutó desde el minuto 1 el lateral izquierdo austriaco Dalpiaz, nacido en 2007, que llegó en enero procedente del Bayern de Múnich y es un perfil en el que el Milan quiere apostar para el futuro. Las rotaciones en el centro del campo, con Geroli y Sardo, son clave tanto para el presente como para la próxima temporada, en la que el club rossonero espera volver a la Lega Pro. Con la esperanza de poder seguir adelante con el proyecto de un equipo de fútbol ofensivo.
EN AUGE
Entre los aspectos positivos que hacen sonreír a Oddo y Tassotti destaca la mejora de los dos centrales Vladimirov y Zukic, en comparación con un inicio de temporada con muchos altibajos. También resulta decididamente positiva la trayectoria de Ossola, extremo ofensivo formado en las categorías inferiores del Rossonero, así como los minutos disputados por Torriani, que ya está listo para ser titular en una liga profesional. La curiosidad más intrigante reside en el hijo de padre famoso, Denzel Seedorf: su padre, Clarence, espera que el jugador nacido en 2004 pueda labrarse una carrera importante en el Rossonero.
ASPECTOS QUE SE DEBEN MEJORAR
Es evidente que hay varios aspectos que mejorar: en primer lugar, la mentalidad de un equipo que tiende a bajar el ritmo ante los rivales de menor nivel del grupo. También hay que mejorar el rendimiento de Traorè, que juega a otro nivel respecto a la categoría: el exjugador del Palermo aún está lejos de ofrecer un rendimiento acorde con su potencial. En estos momentos, el delantero alemán Asanji, nacido en 2006, va por detrás del programa inicial.