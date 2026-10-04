Cómo le va al hijo de Paratici en la Roma: Lorenzo deslumbra con la Primavera de la Roma

Lorenzo Paratici ha vuelto a empezar en la Roma. Después de haber vivido la pasada temporada cedido precisamente en la Roma y de haber regresado a la Sampdoria, la directiva capitalina ha optado por recuperarlo en calidad de cedido con opción de compra.
La decisión, hasta ahora, ha dado sus frutos en la Youth League, donde fue decisivo en la victoria sobre el Fenerbahce, mientras que en la liga aún tiene que llegar la primera alegría para el jugador de 2008, hijo de Fabio, actual director deportivo de la Fiorentina.