Cómo le va al hijo de Paratici en la Roma: Lorenzo deslumbra con la Primavera de la Roma

El año pasado Lorenzo Paratici brilló en la Roma. Gian Piero Gasperini le hizo jugar, apenas tres días después de su llegada procedente de la Sampdoria, el amistoso contra el Roma City, en el que el jugador nacido en 2008 firmó un hat-trick en el 8-0 final.

Después sumó 13 apariciones con un gol en el Primavera y nada menos que 12 goles en 13 apariciones con el Sub-18. Allí, entre jugadores de su misma edad, marcó la diferencia, contribuyendo a llevar a la Roma a las semifinales del campeonato, perdidas contra el Bolonia.

Después había regresado a la Sampdoria, que le hizo firmar su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2028 antes de que la Roma lo volviera a fichar a préstamo. La Roma no quiso dejar escapar la oportunidad de apostar por un delantero con un excelente potencial.