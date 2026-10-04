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grafica cm roma paraticiGetty Images
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Cómo le va al hijo de Paratici en la Roma: Lorenzo deslumbra con la Primavera de la Roma

Roma
Sampdoria
Serie A
L. Paratici

Lorenzo Paratici ha vuelto a la Roma tras la irrupción del año pasado: así le va al hijo del director deportivo de la Fiorentina, llegado cedido desde la Sampdoria.

Lorenzo Paratici ha vuelto a empezar en la Roma. Después de haber vivido la pasada temporada cedido precisamente en la Roma y de haber regresado a la Sampdoria, la directiva capitalina ha optado por recuperarlo en calidad de cedido con opción de compra.

La decisión, hasta ahora, ha dado sus frutos en la Youth League, donde fue decisivo en la victoria sobre el Fenerbahce, mientras que en la liga aún tiene que llegar la primera alegría para el jugador de 2008, hijo de Fabio, actual director deportivo de la Fiorentina.

  • EL REGRESO

    El año pasado Lorenzo Paratici brilló en la Roma. Gian Piero Gasperini le hizo jugar, apenas tres días después de su llegada procedente de la Sampdoria, el amistoso contra el Roma City, en el que el jugador nacido en 2008 firmó un hat-trick en el 8-0 final.

    Después sumó 13 apariciones con un gol en el Primavera y nada menos que 12 goles en 13 apariciones con el Sub-18. Allí, entre jugadores de su misma edad, marcó la diferencia, contribuyendo a llevar a la Roma a las semifinales del campeonato, perdidas contra el Bolonia.

    Después había regresado a la Sampdoria, que le hizo firmar su primer contrato profesional hasta el 30 de junio de 2028 antes de que la Roma lo volviera a fichar a préstamo. La Roma no quiso dejar escapar la oportunidad de apostar por un delantero con un excelente potencial.

  • LAS CARACTERÍSTICAS

    Paratici es un delantero centro atípico, moderno. Sabe moverse por todo el frente del ataque, sin perder el olfato goleador, hasta el punto de que, en la temporada 2024/25, ampliamente por debajo de la edad, cerró con 7 goles en 18 partidos con la Primavera de la Sampdoria.

  • Decisivo en la Youth League

    En los tres partidos jugados en liga todavía no ha marcado, pero en la Youth League ya ha marcado la diferencia. En la primera jornada contra el Fenerbahçe, con la Roma dos goles abajo en la primera parte, lideró la remontada.

    Paratici marcó primero el gol que reabrió el partido y luego deslumbró con jugadas y regates decisivos para arrastrar a sus compañeros hacia el 4-2 final firmado por Guaglianone, Maccaroni y Falcetta.

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  • Bajo el signo de Dybala

    En la Roma podrá observar de nuevo de cerca a Paulo Dybala. El año pasado, en el amistoso contra el Roma City, había marcado tres goles bajo la mirada de Gasperini y de la Joya que, cuando apenas tenía 7 años y medio, fue a recoger al aeropuerto junto a su padre Fabio cuando llegó a la Juventus desde el Palermo.

    La alegría del pequeño Lorenzo por el encuentro con la Joya quedó reflejada también en una foto en la que aparece el hijo de Paratici junto a Dybala aquel día en el aeropuerto. Ahora, 11 años después, ambos juegan en la Roma.

    Y quién sabe si Gasperini, siempre muy atento a los jóvenes, no podrá, de aquí a final de año, premiarlo llevándolo, de vez en cuando, al primer equipo.

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