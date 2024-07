Cómo le fue a Lionel Messi en cada una de las finales con la Selección argentina: cuántas jugó, resultados, rendimiento y goles

El astro disputa su décimo partido decisivo con la Albiceleste, en busca de lograr una igualdad de victorias y derrotas en su historial.

Lionel Messi sabe que el final de su gloriosa carrera se alegra pero quiere sumar un título más a su vitrina, que hasta el 2021 no tenía consagraciones con la Selección argentina mayor. Ante Colombia, en la Copa América 2024, jugará su décima final, sumando las que disputó como parte de la Sub 20 y la Sub 23.

Hasta ahora, el saldo es desfavorable ya que suma una caída más que los triunfos, pero empezó a revertir esa historia en el Maracaná hace tres años y ahora, en el Hard Rock Stadium de Miami, tiene la chance de igualar el historial personal.