La aventura de Christopher Nkunku en el Milan nunca despegó: el delantero francés había llegado al AC Milan procedente del Chelsea en el verano de 2025 por poco menos de 40 millones, pero después de una sola temporada volvió a hacer las maletas de inmediato. Ya en enero se hablaba de una posible salida, luego el jugador se quedó, pero con la reapertura del mercado se marchó rumbo a Alemania. Considerado fuera del proyecto del nuevo entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, tras una negociación con el Fenerbahçe y algún que otro rumor el jugador regresó al Leipzig. Fue él quien presionó para irse a Alemania, intentando recuperar un poco de continuidad tras una temporada difícil en Italia.
Cómo le está yendo a Nkunku en el Leipzig y cuánto puede ganar el Milan con la opción de compra
- AFP
Los números de Nkunku con el Leipzig
Y de hecho, por ahora la elección ha sido acertada. Nkunku volvió enseguida a ser protagonista en un contexto que ya conocía, y en pocos meses ya se ha ganado a todos haciéndose con un puesto de titular: cuatro de sus seis apariciones totales en la nueva temporada entre liga y Champions League han sido desde el primer minuto, a estas se suman el gol al Hamburgo, el primero desde que regresó a Alemania, y el hat-trick contra el Eintracht Frankfurt. El ex del Milan también fue protagonista en Europa, con una asistencia para Maksimovic en el partido de principios de septiembre contra el Como.
- AFP
Las cifras de Nkunku en el Leipzig
El Milan y el Leipzig han cerrado el traspaso de Nkunku sobre la base de una cesión de pago por 3,5 millones de euros con opción de compra ligeramente por debajo de los 30 millones de euros, en torno a 28. En los acuerdos entre ambos clubes no está prevista la obligación de compra a título definitivo; al final de la temporada serán los alemanes quienes decidan si lo mantienen o no en la plantilla. Esta temporada, el salario de Nkunku se repartirá a partes iguales entre Milan y Leipzig, que pagarán 2,5 millones de euros por los 5 millones netos totales que gana el jugador, tal y como se estableció en el momento de la firma con el Milan.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias