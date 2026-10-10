Cómo le está yendo a Nkunku en el Leipzig y cuánto puede ganar el Milan con la opción de compra

El Milan y el Leipzig han cerrado el traspaso de Nkunku sobre la base de una cesión de pago por 3,5 millones de euros con opción de compra ligeramente por debajo de los 30 millones de euros, en torno a 28. En los acuerdos entre ambos clubes no está prevista la obligación de compra a título definitivo; al final de la temporada serán los alemanes quienes decidan si lo mantienen o no en la plantilla. Esta temporada, el salario de Nkunku se repartirá a partes iguales entre Milan y Leipzig, que pagarán 2,5 millones de euros por los 5 millones netos totales que gana el jugador, tal y como se estableció en el momento de la firma con el Milan.