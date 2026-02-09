Getty
Cómo las elecciones presidenciales del Barcelona podrían afectar al futuro de Marcus Rashford, mientras Michael Carrick se plantea volver al Manchester United.
Opción de compra: el Barcelona puede comprar a Rashford por 30 millones de euros.
Rashford se mudó a Cataluña durante el verano de 2025 después de que Rubén Amorin lo considerara prescindible en Old Trafford. Pasó la segunda mitad de la temporada pasada en el Aston Villa, antes de aprovechar la oportunidad de fichar por uno de los grandes clubes europeos.
El Barça puede adquirir al delantero de 28 años por 30 millones de euros (26 millones de libras esterlinas/36 millones de dólares), con una transferencia permanente en marcha. Se dice que aún no se han producido conversaciones directas con el Manchester United.
Sin embargo, Rashford se ha ganado el cariño de los barceloneses. Recibió una ovación cuando fue sustituido en la victoria por 3-0 sobre el Real Mallorca. Su cotización en el Camp Nou sigue aumentando, pero los acontecimientos fuera del campo están a punto de complicar las cosas.
- (C)GettyImages
Elecciones presidenciales: Laporta busca mantener el control
Los seguidores que han estado animando a Rashford están a punto de votar en unas elecciones presidenciales. A mediados de marzo decidirán quién dirigirá el Barcelona durante los próximos cinco años. El actual presidente, Laporta, es el favorito para prolongar su segundo mandato en la junta directiva, que se remonta a 2021. Gran parte de su popularidad se la ganó durante la era de Pep Guardiola y Lionel Messi.
The Times informa de que el mandato actual de Laporta es «más pragmático y buscará la reelección menos como un idealista audaz y más como un hábil bombero». Ha tratado de sacar al Blaugrana de una situación financiera difícil, al tiempo que supervisaba una elaborada remodelación del Camp Nou.
Se ha buscado valor en el mercado de fichajes, y se considera que Rashford está disponible por una fracción de lo que habría costado en su día. The Times señala que «todos estos aspectos del paquete Rashford quedan bien en el programa electoral de Laporta».
Sin embargo, los rivales presidenciales presionarán para conseguir más. Víctor Font, otro de los favoritos, ha instado a los seguidores a «decidir si queremos seguir con un sistema al estilo de los años 80, basado en un solo individuo, o elegir un proyecto pluralista que atraiga a los mejores del mundo en cada ámbito para mantener el éxito deportivo y proteger el futuro del club».
La causa de Laporta se ve favorecida por el hecho de que el Barcelona es actualmente líder de La Liga, se ha clasificado para los octavos de final de la Liga de Campeones y las semifinales de la Copa del Rey, y ya ha vencido a su rival en el Clásico, el Real Madrid, en la Supercopa de España.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
¿Regreso al Manchester United? Carrick querría que Rashford volviera a Old Trafford.
El United espera no estar completamente fuera de juego todavía, ya que Amorim fue relevado de sus funciones como entrenador en Old Trafford a principios de enero. Michael Carrick está ahora al mando de forma interina y, según se informa, le gustaría que Rashford volviera si es nombrado entrenador permanente en verano.
The Times afirma que volver a Manchester «parece una perspectiva lejana, dada la buena impresión que Rashford está causando en Barcelona». Sin embargo, reconocen que «unas elecciones presidenciales pueden alterar el panorama de forma repentina».
A Rashford se le ha aconsejado que «cuente» sus aliados en Cataluña y haga oídos sordos a cualquier afirmación audaz de los aspirantes a la presidencia sobre supuestos fichajes de alto perfil. Él está en el edificio y es el mejor situado para ganarse una estancia prolongada.
- Getty/GOAL
Rashford llama la atención junto al joven prodigio Yamal.
El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha sugerido que le gustaría mantener al internacional inglés en el equipo. El técnico alemán ha declarado: «Estoy encantado con Marcus y creo que, con su potencial, su velocidad y su técnica, puede aportarnos aún más».
Se afirma que el papel de Rashford como suplente de impacto no debe «interpretarse como una señal de que es subordinado en la jerarquía de delanteros». Solo el joven prodigio Lamine Yamal ha jugado más minutos que Rashford en el ataque esta temporada.
El inglés también ha alcanzado cifras de dos dígitos en goles y asistencias, y su esfuerzo y rendimiento le han granjeado el cariño de una exigente afición. No hay garantías en cuanto a su futuro, pero las cartas en el Camp Nou parecen estar a favor de Rashford.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios