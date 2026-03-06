Cómo la profunda conexión de Kylian Mbappé con las calles de París inspiró las nuevas botas Nike Mercurial de la estrella del Real Madrid

La imagen de Mbappé ahora se cierne sobre su ciudad natal, ya que su patrocinador, Nike, celebra la realización de su sueño infantil con un imponente mural de 20 metros de altura en el lateral de un bloque de pisos. En él se representa a un joven Mbappé utilizando un balón como almohada, soñando con vestir los colores de la selección francesa con el número 10 a la espalda. Junto a él, se lee el siguiente mensaje: «Ama tu sueño y él te corresponderá».

Ahora convertido en una auténtica superestrella, Mbappé nunca ha renegado de sus orígenes, regresa regularmente a Bondy, colabora en la construcción de un nuevo campo de fútbol para el barrio y defiende la vida en los suburbios frente a la prensa negativa y los estereotipos que estigmatizan las afueras de las grandes ciudades francesas, a menudo impregnadas de prejuicios.

Por supuesto, ha tenido muchas botas exclusivas en el pasado, y su par de 2019, bautizado como «Bondy Dreams» por Nike, rinde homenaje a las calles en las que creció.