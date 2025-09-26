Cómo Kylian Mbappé pasó de ser un problema potencial en el Real Madrid a ser indispensable con Xabi Alonso

Vale la pena recordar, primero, cómo llegamos aquí. La primera temporada de Mbappé en el Madrid fue extraña. Las cifras brutas fueron nada menos que asombrosas. Anotó 31 goles en La Liga y 42 en todas las competiciones. Estableció el récord de más goles en una temporada debut para el club y ganó la Bota de Oro Europea. Se consolidó como el único jugador del Madrid en marcar en siete competiciones diferentes en una sola temporada.

Este es el goleador de élite que el Madrid sabía que había fichado. Pero el panorama general no es tan halagador. El Madrid pudo haber obtenido goles de Mbappé, pero no obtuvo mucho más.

No se trataba solo de la falta de asistencias, sino de la forma en que no logró funcionar como parte del colectivo. No presionó. No corrió. Invadió espacios en los que a otros les gustaba operar. Durante gran parte de la temporada, parecía que Mbappé anotaba muchos goles mientras otros 10 observaban.

El resultado fue un fracaso a nivel de equipo, con el Madrid terminando segundo en La Liga, siendo eliminado de la Liga de Campeones y pasando una temporada completa sin un trofeo importante. Le costó el trabajo a Carlo Ancelotti y puso en peligro al resto del equipo.