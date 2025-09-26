+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Kylian Mbappe Real Madrid GFXGOAL
Thomas Hindle y Nicolás De Marco

Cómo Kylian Mbappé pasó de ser un problema potencial en el Real Madrid a ser indispensable con Xabi Alonso

Kylian Mbappé se estaba escondiendo en el fondo mientras Xabi Alonso soliloqueaba. Fue justo después del partido inaugural de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Mbappe había armado un notable acto de rescate para los Blancos, anotando dos veces para revertir un déficit de 1-0 (y podría haber tenido uno o dos más). Alonso estaba cantando sus alabanzas. Destacó el "impacto increíble" de Mbappe y prometió que "apenas estaban comenzando". Y luego, al darse cuenta de que Mbappe estaba en la sala, justo fuera del cuadro, se detuvo.

Fue un momento gracioso, pero uno que encapsula la dinámica Alonso-Mbappe esta temporada. Hasta ahora, el español ha hecho de Mbappe el centro de su equipo, el punto focal que Mbappe quizás siempre deseó ser. Pero, al igual que con el resto de este equipo de Madrid, Alonso también ha sido notablemente severo. A Mbappe no se le ha permitido dictar este equipo. En cambio, se le ha pedido que juegue en diferentes roles, que adopte varios estilos, y confíe en que los goles llegarán como resultado.

Y en los primeros compases de la temporada parece que los dos tienen una excelente relación de trabajo. Mbappe confía en Alonso. Alonso confía en Mbappe. El Madrid podría haber desbloqueado lo mejor del francés al cultivar esa asociación. 

¡Únete al canal oficial de GOAL en Español en WhatsApp!
Únete ahora
  • FBL-EUR-C1-REAL MADRID-MAN CITYAFP

    Una primera temporada difícil

    Vale la pena recordar, primero, cómo llegamos aquí. La primera temporada de Mbappé en el Madrid fue extraña. Las cifras brutas fueron nada menos que asombrosas. Anotó 31 goles en La Liga y 42 en todas las competiciones. Estableció el récord de más goles en una temporada debut para el club y ganó la Bota de Oro Europea. Se consolidó como el único jugador del Madrid en marcar en siete competiciones diferentes en una sola temporada. 

    Este es el goleador de élite que el Madrid sabía que había fichado. Pero el panorama general no es tan halagador. El Madrid pudo haber obtenido goles de Mbappé, pero no obtuvo mucho más. 

    No se trataba solo de la falta de asistencias, sino de la forma en que no logró funcionar como parte del colectivo. No presionó. No corrió. Invadió espacios en los que a otros les gustaba operar. Durante gran parte de la temporada, parecía que Mbappé anotaba muchos goles mientras otros 10 observaban. 

    El resultado fue un fracaso a nivel de equipo, con el Madrid terminando segundo en La Liga, siendo eliminado de la Liga de Campeones y pasando una temporada completa sin un trofeo importante. Le costó el trabajo a Carlo Ancelotti y puso en peligro al resto del equipo.

    • Anuncios
  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH55-REAL MADRID-JUVENTUSAFP

    Preguntas sobre el Mundial de Clubes

    Todo dejó las cosas un poco inciertas. El Mundial de Clubes siempre se sintió como una pérdida de tiempo para Madrid. Podrían haber reestructurado antes del torneo, pero había una abrumadora sensación de que eran un equipo incompleto, superados por quienquiera que enfrentaran. 

    El Paris Saint-Germain los venció en la semifinal de manera contundente, y realmente no fue una gran sorpresa. Después de ese partido, el equipo de prensa de Los Blancos no puso a disposición a un solo jugador para los periodistas que los esperaban. 

    Mbappé estuvo hospitalizado durante algunos días en la fase de grupos, pero aún así logró aparecer en los tres partidos de eliminación. Para ser justos, tuvo un momento destacado, enterrando una volea acrobática al final para derrotar a un resistente Borussia Dortmund en los cuartos de final. Pero tuvo una actuación anónima en las semifinales contra su antiguo club, pasando 90 minutos sin tener un impacto real.

    De hecho, la verdadera estrella de ese torneo para Madrid fue alguien que operaba en la posición de Mbappé. Gonzalo García, un delantero de academia poco conocido antes del torneo, lideró el ataque del Madrid durante la fase de grupos, anotando en cada uno de los tres primeros partidos de Los Blancos. Hubo rumores dispersos de que con Vinicius Jr y Mbappé disputando dos puestos, él también podría hacer un esfuerzo. 

  • Xabi Alonso Real Madrid 2025Getty Images

    "Kylian entiende muy bien el fútbol"

    Alonso eliminó esas preocupaciones desde el primer día. Mbappe ha comenzado cada partido para el Madrid hasta ahora, y ha jugado todos menos 16 minutos del perfecto comienzo de temporada de Los Blancos. 

    Nominalmente, ha operado como delantero, pero Alonso ha sido flexible en la forma en que lo ha utilizado. De hecho, el entrenador depende mucho del juego posicional, pidiendo a su equipo que cumpla tareas individuales dentro de una posición. Contra Osasuna, en la primera semana de la temporada, Mbappe jugó mucho como un delantero tradicional, permaneciendo principalmente en el centro y ofreciendo una carrera por detrás del último defensor cuando el Madrid tuvo la oportunidad de contraatacar. Marcó el único gol en una victoria algo poco convincente por 1-0. 

    Pero también ha ocupado otros roles. Contra el Espanyol, comenzó al frente con García. Parecía una configuración confusa. Pero en lugar de tener dos al lado del otro, Alonso usó a Mbappe como un segundo delantero, enlazando el juego y trabajando en coordinación con el mediocampo.

    "Hoy jugó en un rol más diferente, como un creador de juego", explicó Alonso después del partido. "Hablamos sobre la responsabilidad que tenía de estar más cerca de Urko (González de Zárate). En los balones largos de (Marko) Dmitrovic, esa superioridad era importante. Kylian entiende muy bien el fútbol. Hoy en su rol, en una posición diferente, como segundo delantero, lo hizo muy bien".

    Quizás sería un poco prematuro llamar a Mbappe un "delantero completo". Hay un largo camino por recorrer en ese aspecto. Pero sus mejoras son claras de ver.

  • MbappeGetty Images

    Los números impresionantes

    Pero más que nada, Mbappe es un goleador. Por eso está aquí. Claro, el Madrid puede intentar explorar géneros más versátiles de él, pedirle que haga cosas diferentes contra equipos diferentes; eso es simplemente buen entrenamiento. Pero poner a Mbappe en posiciones donde pueda meter el balón en la red es absolutamente vital. Y las estadísticas allí no son malas, tampoco. 

    Mbappe ha anotado siete en seis juegos. Marcó dos contra el Levante en una victoria 4-1, dos contra el Oviedo en una victoria 3-0, y jugó un papel crucial en una remontada característica en la Liga de Campeones. Ha marcado o asistido en todos los partidos de los Blancos menos uno hasta ahora.

    Los números subyacentes también son positivos. Mbappe está siendo clínico frente a la portería. El treinta y tres por ciento de sus disparos han sido a puerta, siendo la mejor marca de la liga. Lidera La Liga en goles, goles esperados y disparos. Pero también ha creado 18 oportunidades, y está en el percentil 96 en porcentaje de pases completados.

    Más impresionantes, sin embargo, son sus cifras defensivas. Ha ganado posesión en el último tercio 10 veces, colocándose en el percentil 99 entre todos los jugadores de La Liga. Está ganando sus duelos a un ritmo más alto que en años anteriores. 

    Así que, aunque siempre se había asumido que Mbappe era quizás un poco unidimensional, esa percepción se está erosionando, poco a poco.

  • Real Madrid CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Una relación complicada con Vinicius

    Pero, por supuesto, hay un efecto dominó. El año pasado, Ancelotti efectivamente renunció a tratar de configurar un sistema en el que Mbappé y Vinicius pudieran jugar juntos. Simplemente recurrió a un 4-4-2, jugó al contragolpe, y confió en que el dúo se combinaría. Muchas veces, simplemente no funcionó, dos de los mejores jugadores del mundo simplemente entorpeciéndose mutuamente. 

    Alonso tampoco ha descifrado el código, al menos no del todo. Vinicius todavía está recuperando su forma física después de haber tenido una pretemporada limitada, pero el dúo solo ha comenzado dos partidos juntos. Y hay muchos patrones familiares como resultado. 

    Mbappé se desliza un poco hacia la izquierda. Vinicius es reacio a cambiar y moverse hacia el centro. Las combinaciones ingeniosas que muchos esperaban que simplemente se desarrollaran aún no están allí.

    Todo esto ha hecho poco para calmar los temores de que el dúo sea fundamentalmente incompatible. Algunos habían pedido que Vinicius se fuera en ocasiones la temporada pasada. Eso se sintió quizá un poco prematuro. Pero ha habido escasa evidencia hasta ahora para sugerir que él y Mbappé pueden jugar juntos. Ese es uno de los problemas más grandes que Alonso tendrá que resolver. 

  • Kylian Mbappe of Real Madrid celebrates scoringGetty Images

    Objetivos gemelos

    Probablemente, quedan dos objetivos en la carrera futbolística de Mbappé. El primero es un esfuerzo de equipo. Sin duda quiere y probablemente necesita ganar una Liga de Campeones. Es el único trofeo que aún no ha conquistado. 

    Este es un futbolista que levantó la Copa del Mundo cuando era adolescente, rompió el récord de máximo goleador de todos los tiempos del PSG a principios de sus 20 años, y ya ha ganado innumerables títulos de liga. A este ritmo, casi con seguridad será el máximo goleador de La Liga nuevamente. Pero una Liga de Campeones sigue siendo una evidente carencia en su vitrina de trofeos. 

    Ganar eso podría desbloquear su segundo objetivo: ganar el Balón de Oro. Un jugador con el talento de Mbappé realmente debería haberlo ganado ya. Se asumió, durante un tiempo, que Mbappé sería la estrella singular de la generación post-Lionel Messi. Si Messi había ganado ocho Balones de Oro, había una posibilidad de que Mbappé pudiera reclamar los próximos cinco. Su talento puro es más o menos inigualable en su era.

    Obviamente, la iteración de este año se le escapó. Ousmane Dembélé se llevó merecidamente el premio el lunes por la tarde después de una temporada de triplete con el PSG, llenando el rol que Mbappé nunca pudo para Luis Enrique. 

    Pero ahora, Mbappé tiene un entrenador para el que claramente está dispuesto a jugar y los goles están llegando. Claro, Dembélé ganó esta vez. Lamine Yamal también será un favorito en 12 meses. Pero las piezas tempranas están en su lugar para que la campaña personal de Mbappé despegue. Y eso podría ser la medida definitiva de lo que podría ser una campaña que defina su carrera. 

Copa del Rey
Albacete crest
Albacete
ALB
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0