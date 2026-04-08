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Khvicha Kvaratskhelia Paris Saint-Germain GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Cómo Khvicha Kvaratskhelia cambió el rumbo del PSG -y dejó al Liverpool lamentando la oportunidad perdida de fichar al genial extremo georgiano-

Analysis
Paris Saint-Germain
K. Kvaratskhelia
Liverpool
Liga de Campeones
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Liverpool

El 9 de enero del año pasado, el siempre fiable David Ornstein informó de que el Liverpool estaba siguiendo de cerca la situación de Khvicha Kvaratskhelia en el Nápoles y que podría intentar fichar al extremo a mitad de temporada si este quedara disponible antes del cierre del mercado de invierno. La noticia no sorprendió en absoluto a nadie, dado el interés que el club de la Premier League lleva tiempo mostrando por el georgiano.

Sin embargo, cuando el Nápoles accedió a regañadientes a dejar marchar a Kvaratskhelia, el Liverpool decidió no presentar ninguna oferta, lo que dejó el camino libre para que el París Saint-Germain fichara al ganador del Scudetto por 70 millones de euros (59 millones de libras esterlinas/72 millones de dólares) el 17 de enero.

Resultó ser un momento decisivo para ambos equipos. Aunque el Liverpool acabó ganando la Premier League 2024-25, desde entonces se ha venido abajo, en parte debido a su incapacidad para fichar un sustituto de Luis Díaz el verano pasado.

En cuanto al PSG, Kvaratskhelia desempeñó un papel protagonista en su primera conquista de la Liga de Campeones, tras derrotar a los Reds en el camino, y ahora se espera que elimine de nuevo al equipo de Arne Slot en su intento por revalidar el título europeo.

Entonces, ¿por qué el Liverpool no actuó cuando tuvo la oportunidad? Al fin y al cabo, los de Merseyside sabían antes que la mayoría de los grandes equipos europeos que Kvaratskhelia estaba destinado a la grandeza...

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    Convertirse en «Kvaradona»

    Kvaratskhelia era un completo desconocido cuando llegó a Nápoles en julio de 2022. Sin embargo, en cuestión de meses, los locales ya le habían apodado «Kvaradona», en referencia a sus regates al estilo de Diego Maradona y, por lo tanto, el mayor cumplido posible en una ciudad donde el argentino sigue siendo considerado un dios.

    Sin embargo, aunque los aficionados al fútbol italianos ya se habían quedado boquiabiertos con las fascinantes actuaciones de Kvaratskhelia a lo largo de las primeras cinco jornadas de la temporada de la Serie A, no fue hasta la impresionante victoria por 4-1 del Nápoles sobre el Liverpool de Jürgen Klopp en la primera jornada de la Liga de Campeones 2022-23 cuando realmente llamó la atención del resto de Europa.

    Puede que varios extremos hayan puesto en aprietos a Trent Alexander-Arnold a lo largo de los años, pero nadie le ha atormentado como Kvaratskhelia, que superó al lateral derecho casi a voluntad, y sobre todo antes de asistir a Giovanni Simeone para el tercer gol de los locales. Alexander-Arnold simplemente no pudo hacer frente a Kvaradona, pero, de hecho, nadie pudo.

    Kvaratskhelia dejó en ridículo a Joe Gómez en las jugadas previas al segundo y tercer gol del Nápoles: primero robándole el balón al central mientras presionaba en la zona alta del campo, y luego con una demostración de fuerza cerca de la línea de banda que le dio tiempo y espacio suficientes para centrar a Simeone y que este marcara. El jugador de Tiflis también dejó en evidencia a Fabinho en dos ocasiones con la misma jugada de regate que se hizo rápidamente viral.

    En ese sentido, Klopp tenía razón cuando dijo que Alexander-Arnold no podía haber hecho nada esa noche, señalando que la única forma de neutralizar a Kvaratskhelia era impedir que el balón llegara al entonces jugador de 21 años, porque una vez que lo hacía, era imposible detenerlo.

    «Cuando tiene la ventaja del primer movimiento, ya se ha escapado», declaró el alemán a los periodistas. «Pero si no puedes hacer eso, entonces hay que protegerlo, porque tiene velocidad, es descarado, se va por dentro, puede ir por fuera, y eso lo hace siempre muy difícil.

    «Sé que la gente hablará de una o dos situaciones en las que Trent intentó ponerse delante de él y el balón se coló, pero el chico es muy bueno y muy rápido, y hay que defenderlo entre todos en esos momentos».

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    Ganador del Scudetto

    En realidad, daba igual cuántos jugadores se le asignaran para marcar a Kvaratskhelia, ya que fue imposible contenerlo durante el resto de su primera temporada en la Serie A. Acabó alcanzando cifras de dos dígitos tanto en goles como en asistencias, gracias a su brillante compenetración con el delantero Victor Osimhen, lo que llevó al Nápoles a conquistar su primer Scudetto desde 1990 —lo que no hizo sino reforzar las comparaciones con Maradona—.

    Para entonces, el presidente del Partenopei, Aurelio De Laurentiis, estaba haciendo todo lo posible por atar al jugador, una ganga de 10 millones de euros (8,7 millones de libras/11,5 millones de dólares) procedente del Dinamo Batumi, a un nuevo contrato, sobre todo para espantar el creciente interés de la élite europea. Sin embargo, a pesar de las prolongadas negociaciones, no se llegó a ningún acuerdo y se esperaba que Kvaratskhelia abandonara Nápoles durante el verano de 2024.

    El interés del PSG era de dominio público en aquel momento, pero más tarde Gianluca Di Marzio reveló que el Liverpool había ofrecido una cantidad cercana a los 100 millones de euros (87 millones de libras esterlinas/115 millones de dólares) por Kvaratskhelia en los últimos días del mercado. Según el experto italiano en el mercado de fichajes, los Reds también habían estado dispuestos a dejar que el internacional georgiano permaneciera en el Nápoles durante el resto de la temporada 2024-25, del mismo modo que habían cedido a su compatriota, Giorgi Mamardashvili, al Valencia tras cerrar un acuerdo de 29 millones de libras (38 millones de dólares) por el portero.

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    Impasse contractual

    A pesar del gran interés que despertaba Kvaratskhelia, el Nápoles decidió no vender al extremo, sobre todo porque el nuevo entrenador, Antonio Conte, estaba decidido a construir su equipo en torno a él.

    «Tiene unas características que no son nada comunes», afirmó el exentrenador de la Juventus, el Chelsea y el Inter. «Es fuerte, tiene ese toque de fantasía, crea ocasiones de gol y da asistencias. Queremos sacar lo mejor de lo que le hace especial».

    Sin embargo, Conte no logró del todo ese objetivo durante la primera mitad de la temporada, y podría decirse que fue porque Kvaratskhelia aún no estaba plenamente comprometido con el nuevo proyecto en el Maradona. El Nápoles siguió presionando para que el jugador renovara un contrato que expiraba en 2027, pero Kvaratskhelia presentó una solicitud de traspaso poco después de la apertura del mercado de invierno de 2025.

    «Desde mi punto de vista, es una gran decepción», declaró Conte a los periodistas. «Hoy tengo que dar un paso atrás. No puedo mantener atados con cadenas a quienes quieren marcharse. Lo hice en verano y tuve seis meses para convencer a todas las partes de que encontraran una solución.

    «Soy consciente de que la noticia ha sido una sorpresa, pero ahora voy a dar un paso atrás y lo correcto es que el club y el entorno de Kvara resuelvan la situación».

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    «Otros planes»

    Según De Laurentiis, al Nápoles no le quedó más remedio que vender a Kvaratskhelia, a pesar de que se encontraba en plena lucha por el título.

    «Tuve que hacerlo porque su agente amenazaba con invocar el artículo 17 (que permite a los jugadores rescindir sus contratos en circunstancias específicas)», declaró el productor cinematográfico al Corriere della Sera. «Tras la formidable primera temporada del georgiano, nos pusimos inmediatamente a negociar una renovación de contrato, mejorando su salario e incluso ofreciéndole una suma muy significativa, porque era obvio que la escasa compensación atraería a medio mundo dispuesto a tenderle puentes de oro. Pero su agente, Mamuka Jugeli, tenía otros planes para sí mismo y para el jugador».

    Fueran cuales fueran las razones detrás de la salida de Kvaratskhelia del Nápoles, el resultado neto del estancamiento de la renovación fue que uno de los extremos más emocionantes del mundo quedara disponible por un precio reducido. Se esperaba que el interés por sus servicios fuera intenso, y sin embargo el PSG prácticamente tuvo vía libre para fichar a Kvaratskhelia, siendo especialmente desconcertante la falta de movimiento por parte del Liverpool.

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    Oportunidad perdida

    En el momento en que Kvaratskhelia solicitó su traspaso, el Liverpool iba camino de conquistar su segundo título de la Premier League, y contaba con una amplia plantilla en las bandas. Mohamed Salah estaba protagonizando la que posiblemente fuera la mejor temporada individual de la historia de la Premier League, mientras que tanto Díaz como Cody Gakpo destacaban cada vez que jugaban por la banda izquierda.

    Sin embargo, el rendimiento de Salah se ha desplomado desde su desencuentro con Slot, mientras que la venta de Díaz al Bayern de Múnich se está notando mucho debido al terrible retroceso de Gakpo esta temporada, con el joven de 17 años Rio Ngumoha pareciendo ahora el extremo más eficaz de la plantilla.

    Para ser justos con el equipo de fichajes de los Reds, no podían haber previsto los repentinos problemas de Salah y Gakpo, pero la salida de Díaz se veía venir desde hacía tiempo —lo que presumiblemente explica por qué, según se informa, el Liverpool intentó fichar a Kvaratskhelia para sustituir al colombiano, que ya quería marcharse, allá por 2024.

    Puede que Kvaratskhelia no sea tan versátil como Díaz, quien hizo un trabajo decente jugando por el centro para Slot, pero podría decirse que es incluso mejor regateador —y esa capacidad para superar a un rival, ya sea con velocidad o con regates, ha brillado por su ausencia en repetidas ocasiones durante los laboriosos intentos del Liverpool por romper los bloques defensivos esta temporada.

    Para empeorar aún más las cosas, los Reds, cada vez más desorganizados, corren ahora el riesgo de sufrir otra paliza a manos de su antiguo objetivo de fichaje convertido en verdugo, ya que el equipo de Slot, en horas bajas, se enfrentará al PSG de Kvaratskhelia dos veces en los próximos seis días.

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    ¿Más problemas para el Liverpool?

    El fichaje de Kvaratskhelia por el PSG llamó la atención en su momento, ya que el equipo francés ya contaba en sus filas con Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Désiré Doue, pero él resultó ser la pieza que faltaba en el rompecabezas.

    Kvaratskhelia aportó aún más velocidad y penetración a una línea de ataque compuesta exclusivamente por extremos que impulsó al PSG hacia la gloria de la Liga de Campeones con una impresionante goleada por 5-0 al Inter en Múnich —lo que solo sirvió como un doloroso recordatorio para el Liverpool, al que los hombres de Luis Enrique habían eliminado en octavos de final, de que nunca se tiene demasiado de lo bueno—.

    Dicho esto, Kvaratskhelia no jugó especialmente bien durante la primera mitad de la actual campaña del PSG —al menos no en la Ligue 1, donde solo ha marcado un gol desde principios de diciembre—. También ha habido informes en Francia de que el jugador de 25 años siente que fue uno de los objetivos de los recientes ataques verbales de Dembélé contra los supuestos compañeros egoístas a los que considera responsables de la irregularidad del PSG, lo que ha llevado a especular con que Kvaratskhelia y sus representantes están abiertos a un traspaso este verano.

    Luis Enrique, sin embargo, siempre ha sido tan admirador de la «mentalidad» del delantero como de su habilidad técnica, y también cabe destacar que Dembélé se desvivió por felicitar a Kvaratskhelia por marcar dos goles en la victoria por 5-2 sobre el Chelsea en París el 11 de marzo.

    El «George Best georgiano» fue prácticamente imparable esa noche, y además sentenció la eliminatoria de octavos de la Champions al marcar el primer gol en el partido de vuelta en Stamford Bridge la semana siguiente. En consecuencia, existe la sensación de que Kvaratskhelia está alcanzando de nuevo su mejor momento justo en el momento adecuado para el PSG.

    Los aficionados del Liverpool pueden, por supuesto, aferrarse a la esperanza de que haya algo de veracidad en los rumores sobre su descontento, lo que significaría que su club podría tener otra oportunidad de resarcirse por no haber fichado a Kvaratskhelia el año pasado, y nunca se sabe lo que deparará el mercado de verano.

    Por ahora, sin embargo, tendrán que prepararse para otra demostración amargamente deprimente de lo que podría haber sido, a partir del miércoles en el Parc des Princes.

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