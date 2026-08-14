Como, Kean no se desbloquea: contactos por Delap, del Chelsea

El Como ha llevado a cabo hasta hoy un mercado de Champions League. Muchos refuerzos, también de alto nivel, una defensa rehecha desde cero, la continuidad de Nico Paz... y, aun así, hay quien sigue esperando que la plantilla pueda ampliarse todavía más y no con un fichaje cualquiera, sino con un refuerzo que casi podría definirse como un game changer.
Y no, la petición no llega de una persona cualquiera, sino del propio entrenador Cesc Fabregas que, para mantener a su Como competitivo en Italia y en Europa, querría un refuerzo de primerísimo nivel, prácticamente un titular indiscutible, para incorporar al ataque. Y según lo informado por Sky Sport, ese nombre podría ser el de Liam Delap.