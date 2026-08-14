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Liam Delap ChelseaGetty
Emanuele Tramacere

Traducido por

Como, Kean no se desbloquea: contactos por Delap, del Chelsea

Como
Fiorentina
Chelsea
M. Kean
L. Delap

Nuevo nombre para el ataque del Como. Fàbregas sigue buscando un fichaje top.

El Como ha llevado a cabo hasta hoy un mercado de Champions League. Muchos refuerzos, también de alto nivel, una defensa rehecha desde cero, la continuidad de Nico Paz... y, aun así, hay quien sigue esperando que la plantilla pueda ampliarse todavía más y no con un fichaje cualquiera, sino con un refuerzo que casi podría definirse como un game changer.


Y no, la petición no llega de una persona cualquiera, sino del propio entrenador Cesc Fabregas que, para mantener a su Como competitivo en Italia y en Europa, querría un refuerzo de primerísimo nivel, prácticamente un titular indiscutible, para incorporar al ataque. Y según lo informado por Sky Sport, ese nombre podría ser el de Liam Delap.


  • LAS DIFICULTADES PARA KEAN

    El Como lleva tiempo intentando poner en el punto de mira al delantero de la Fiorentina y de Italia, Moise Kean. Por el italiano (que también sería útil para la ya antigua cuestión de los jugadores formados en las canteras italianas para las listas de la Serie A y la Champions) se han presentado dos ofertas, la última de 35 millones más bonus, rechazada, sin embargo, por el director deportivo viola Fabio Paratici.

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  • Intento por Delap

    Y entonces el director deportivo del Como, Ludi, ha empezado a mirar a su alrededor y en estas horas ha intentado aprovechar el canal diplomático ya abierto y fructífero con el Chelsea para la operación ya cerrada que llevó a Trevoh Chalobah a las órdenes de Fàbregas.

    Los Blues tienen en la rampa de salida, apenas un año después de su fichaje por cerca de 40 millones de euros procedente del Ipswich, al delantero inglés nacido en 2003 Liam Delap. Según Sky Sport, por ahora la operación está planteada sobre la base de una cesión con parte del salario pagado por los Blues. Los primeros contactos han llegado a buen puerto, la alternativa a Kean toma forma.

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