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cm grafica mancini
Emanuele Tramacere
Traducido por

Cómo juega la Italia de Mancini: «Dos delanteros o 4-3-3, jugar bien y divertirse»

Italia
Italia vs Belgium
Belgium
UEFA Nations League A
Turquía vs Italia
Turquía
Italia vs Turquía
Francia vs Italia
Francia

¿4-3-3 o 4-3-1-2? ¿Quién juega en la izquierda? Sin extremos, cuántas dudas arriba.

La nueva Italia de Roberto Mancini ha echado oficialmente a andar hoy con la primera rueda de prensa desde Coverciano, que abre los trabajos de la selección de cara a los 4 partidos de la Nations League contra Bélgica, Francia y Turquía.

La primera tanda de convocatorias ha abierto las puertas a muchas caras nuevas, pero también a numerosas confirmaciones. El seleccionador ha explicado cuál es y cuál será su idea, y cómo intentará transmitirla al equipo, aunque ya ha dejado alguna indicación técnico-táctica. ¿Cómo jugará Italia en sus próximos compromisos? Intentamos explicarlo.


  • «Buen juego y diversión»

    "Si hubiera llamado a jugadores de edad avanzada, habría habido críticas... He llamado a jugadores jóvenes porque es justo conocerlos directamente para tener un equipo fuerte en el futuro. El fútbol evoluciona, a menudo hay que cambiar para alcanzar unos objetivos. Intentaremos hacer algo bonito y positivo, hará falta tiempo, pero pondremos el máximo".

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  • Muchos sistemas, pero defensa de 4

    La idea está clara, el objetivo es el buen juego, pero ¿cómo se llega a él a nivel táctico? Mancini dejó abierto el debate sobre el sistema, pero dio a entender que, al final, la base de partida será la defensa de 4, a la que muchos jugadores deberán adaptarse:

    «¿Sistema? Más allá de algún jugador lesionado, ya veremos. Estamos abiertos a cualquier situación táctica: podemos jugar con dos delanteros, con el 4-3-3, pero también de otras maneras. Los jugadores son capaces de hacer muchas cosas, aunque en sus clubes jueguen de una manera diferente. Empezaremos a entrenarnos y luego ya veremos en estos días».

  • EL POSIBLE

    En la cabeza de Mancini siempre ha estado como prioritaria la elección del sistema 4-3-3, pero la mención de las dos puntas es obligatoria dada la abundancia de delanteros centros a disposición.


    Analizando la convocatoria, y sobre todo las ausencias que habrían podido condicionar y no poco las decisiones del seleccionador (sobre todo Dimarco), el once ideal inicial que podría proponer el técnico es el de un 4-3-3 fluido que podría transformarse llegado el caso en un 4-3-1-2.


    En la portería, el capitán Donnarumma; en el centro de la defensa, Mancini y Bastoni, con Calafiori como lateral izquierdo al estilo Arsenal y Kayode a la derecha (a la espera de Palestra de cara al futuro). En el centro del campo, Barella y Tonali podrían acompañar desde el primer momento a Alessandro Romano en la medular, pero tampoco se puede descartar a Frattesi como llegador con Tonali como mediocentro.

    Por último, arriba Kean y Pio Esposito partirán como titulares, con la punta del Como destinada a abrirse hacia la izquierda y uno entre Daniel Maldini y Samuele Inacio en la mediapunta con libertad para abrirse a la derecha.


    Italia (4-3-3/4-3-1-2): Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Romano, Tonali; Maldini, Pio Esposito, Kean.

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