Cómo Jude Bellingham y Morgan Rogers pueden ser titulares con Inglaterra en el Mundial, según el ingenioso plan táctico revelado por Michael Owen.

Inglaterra se clasificó fácilmente para ese torneo, sumando el máximo de puntos en ocho partidos y sin encajar ningún gol, lo que ha generado optimismo en cuanto a poner fin a 60 años de fracasos en la conquista de trofeos internacionales.

Tuchel, que se ha comprometido a prolongar su contrato hasta el verano de 2028, es el encargado de cumplir con las expectativas. Se enfrenta a decisiones difíciles a la hora de confeccionar una plantilla de 26 jugadores que combine solidez defensiva y talento ofensivo.

El exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain ha advertido que nadie tiene garantizada una plaza en sus planes, independientemente de sus logros pasados o de su estatus en el mundo del fútbol. Jugadores como el «galáctico» del Real Madrid Bellingham deben ganarse su selección.

Se enfrenta a la competencia por el puesto de creador de juego del astro del Aston Villa Rogers, el as del Manchester City Phil Foden, el talismán del Chelsea Cole Palmer y el centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White.