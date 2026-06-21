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Cómo José Mourinho ha dejado «devastado» al capitán del Chelsea, Reece James, con su decisión sobre el traspaso al Real Madrid
El capitán del Chelsea reacciona ante la marcha de Cucurella
James ha reconocido el impacto emocional que le ha causado la salida de Cucurella al Madrid este verano. El internacional español fichó por el actual campeón de Europa en 55 millones de euros (47,5 millones de libras/63 millones de dólares), más 5 millones en variables, y puso fin a sus cuatro años en Stamford Bridge, donde ayudó a ganar el Mundial de Clubes y la Liga de la Conferencia.
Desde la concentración de Inglaterra en Kansas City, James declaró a talkSPORT: «Hablé con él hace unos días. Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Me entristece verle marchar. Pero le deseo todo lo mejor».
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La entrada defensiva de Xabi Alonso
La salida de Cucurella complica al nuevo entrenador del Chelsea, Xabi Alonso. El español, designado tras el cese de Liam Rosenior en abril, debe reemplazar a un jugador que ha disputado más de 160 partidos con el club londinense. Es el inicio de una nueva era bajo BlueCo, con Alonso como el sexto técnico desde la compra del club.
Sin embargo, los Blues confían en sus recursos internos para cubrir esta baja. Jorrel Hato ha mostrado una mejora constante en Stamford Bridge, mientras que el internacional argentino Valentín Barco está a punto de incorporarse procedente del club hermano, el Estrasburgo. Además, el Chelsea tiene grandes esperanzas puestas en el prodigio portugués de 19 años Geovany Quenda, que llega del Sporting de Lisboa para reforzar la plantilla en lo que promete ser un nuevo comienzo bajo el liderazgo de Alonso.
James, entusiasmado con el nombramiento de Alonso
A pesar de la «devastación» por perder a un aliado clave en el campo, James afronta con ilusión el futuro bajo las órdenes de Alonso. Su llegada ha inyectado energía al vestuario. James, que creció viéndolo dominar el centro del campo en toda Europa, quiere aprender de un jugador que lo ganó casi todo.
El internacional inglés ya ha hablado por teléfono con el excentrocampista de Real Madrid y Bayern, y ve en esta etapa de transición una oportunidad para crecer bajo la guía de una de las mentes tácticas más brillantes de la era moderna. «Todos con los que he hablado de él (Alonso) dicen que es un entrenador increíble, aunque se le conozca más por su carrera como jugador», afirmó James. «Tuvo una carrera impresionante y estoy deseando trabajar con él».
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Cómo gestionar el factor «ídolo» en Cobham
Recibir instrucciones de una figura legendaria puede resultar surrealista para los jugadores actuales, y James admite que al principio le parecerá «raro». Alonso se retiró en 2017, así que muchos del plantel aún recuerdan sus hazañas con el Liverpool y el Madrid. Sin embargo, James ya está acostumbrado a que le entrenen sus héroes de la infancia.
«Ya me pasó con Frank Lampard», recordó James. «Era mi ídolo de niño y, cuando se hizo cargo del equipo, fue surrealista. Estoy encantado de que Xabi Alonso sea nuestro entrenador y estoy muy ilusionado».