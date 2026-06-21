James ha reconocido el impacto emocional que le ha causado la salida de Cucurella al Madrid este verano. El internacional español fichó por el actual campeón de Europa en 55 millones de euros (47,5 millones de libras/63 millones de dólares), más 5 millones en variables, y puso fin a sus cuatro años en Stamford Bridge, donde ayudó a ganar el Mundial de Clubes y la Liga de la Conferencia.

Desde la concentración de Inglaterra en Kansas City, James declaró a talkSPORT: «Hablé con él hace unos días. Es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Me entristece verle marchar. Pero le deseo todo lo mejor».