En la orquesta que Fabregas está haciendo sonar a orillas del lago de Como hay dos primeros violines: uno toca en ataque y es Nico Paz; el otro marca el ritmo desde atrás, aunque tampoco le hace ascos a marcar goles. Uno de los secretos cada vez menos ocultos del Como se llama Jacobo Ramon, el defensa central que los lombardos le arrebataron a precio de saldo al Real Madrid y al que ahora el propio club madrileño está a punto de traer de vuelta a casa.
Como: Jacobo Ramón vale 45 millones, pero se irá por 9; el Real Madrid como destino, la opción de recompra y la comparación con Nico Paz
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Según informa Matteo Moretto, el Real Madrid ya habría tomado una decisión y hará valer la cláusula de recompra incluida en el actual acuerdo de Ramon con el Como. Al final de la temporada, por tanto, el español debería regresar al Real Madrid por «solo» 9 millones de euros. Una cifra realmente exigua dado el valor del jugador, que crece partido a partido y también se está consolidando en Europa.
Sin embargo, el condicional es obligado porque su trayectoria podría repetir punto por punto la de Nico Paz. También formado en las categorías inferiores del equipo de Mourinho y luego consagrado de la mano de Fabregas, el regreso del argentino al Bernabéu parecía una formalidad. Pero la voluntad del propio jugador y los más de 60 millones puestos sobre la mesa por el Como hicieron que el heredero de Messi en la Selección permaneciera en la Serie A al menos otra temporada. Después, ya se verá. Y ese podría ser también el desenlace de la historia de Ramon, que, a la vista de sus actuaciones en el Como y del margen de crecimiento tanto suyo como del equipo, podría aplazar su regreso a Madrid.
En definitiva, dentro de unos meses, en verano, el Real Madrid recuperará a Jacobo Ramon, pero después tendrá que tomar una nueva decisión: quedárselo, traspasarlo (sobre todo en la Premier, donde muchos equipos ya se han interesado por él) o volver a confiarlo al Como al menos una temporada más.
Llegó al Como prácticamente como un desconocido, pero el jugador nacido en 2005 se ha convertido en uno de los mejores defensas de la Serie A y, con 21 años, su valoración ya se ha disparado hasta los 45 millones, una cifra muy alejada de los 9 que tendrá que desembolsar el Real. Todo gracias a Fabregas y al Como, que supieron acoger a un diamante en bruto y hacerlo brillar. El Como lo había fichado en el verano de 2025 por 2,5 millones de euros y le había hecho firmar un contrato hasta el 30 de junio de 2030. Sin embargo, en la operación, como ya se ha dicho, el Real Madrid conservó el 50 % de una futura venta y, sobre todo, el derecho de recompra ejercitable en 2026, 2027 y 2028.
Ramon ya ha marcado más en este inicio de temporada (3 goles) que en toda la anterior. También se estrenó como goleador en la Champions League al marcarle al Manchester United en una jugada que dice mucho del fútbol que se practica a orillas del lago y de la actitud del joven, que siguió la acción y la culminó como un auténtico goleador. Defensa, pero también organizador, jugador capaz de incorporarse al ataque y líder, el español había sumado 37 partidos entre la Serie A y la Coppa Italia, 35 de ellos como titular, con dos goles en su primera temporada en Italia. Pero eso ya es pasado y, de hecho, esta temporada ha metido otra marcha. Ya ha dado una asistencia y su precisión con el balón es cada vez más destacable. En la Champions League, por ejemplo, ha completado 212 de 226 pases, con un 93,67 % de acierto, y 20 de sus 25 pases largos, combinando su capacidad para construir juego con la de destruirlo gracias a 26 balones recuperados y 9 entradas ganadas.
El jugador de 21 años ya es un futbolista maduro, moderno, un futuro titular de España y un compañero perfecto para Cubarsì. Un gran jugador al que aún podremos disfrutar durante algún tiempo en la Serie A, antes de que llegue el Real Madrid y se cumpla el destino de un producto de su cantera.
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