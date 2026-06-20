Tras perder sus dos primeros partidos del Mundial 2026 —0-2 ante Australia y 0-1 ante Paraguay—, Turquía queda eliminada y regresa a casa sin marcar. La prensa nacional critica con dureza a la selección y a varios jugadores.
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«¡Como Haití!» Reacciones de la prensa sobre el «equipo más débil del torneo» tras la eliminación de Turquía del Mundial
Hürriyet: «Sin goles, sin puntos. ¡Una despedida amarga y una gran decepción!»
Fanatik: «¡Como Haití! Quedamos eliminados sin marcar, ¡como Haití! Compartimos el destino del equipo más débil del torneo».
Söszu: «Tras perder con Australia y ahora con Paraguay, vivimos una gran decepción. Ya estamos eliminados antes siquiera del primer partido de grupos».
Habertürk: «La aventura mundialista de Turquía, ausente desde hace 24 años, duró muy poco: llegamos con esperanza y ahora estamos eliminados antes del último partido».
Turquía: «¡Una pesadilla!»
«¿Pero qué has hecho, Ugurcan Cakir?» Críticas al portero turco
Takvim: «2 partidos, 80 % de posesión, 62 tiros, 0 goles, 0 puntos... ¡Adiós!»
Yenisafak: «La selección, que llegó al Mundial 2026 con grandes esperanzas, vivió una pesadilla en Estados Unidos. Las jóvenes estrellas no marcaron en dos partidos y sumieron a millones de aficionados en la tristeza».
Aksam: «¡¿Qué has hecho, Ugurcan Cakir?! Has tocado fondo en ambos partidos».
Vatan: «¡Turquía vive un drama tras perder contra Paraguay! Nos vamos del Mundial sin goles ni puntos».