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Türkiye v Paraguay: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
SID

Traducido por

«¡Como Haití!» Reacciones de la prensa sobre el «equipo más débil del torneo» tras la eliminación de Turquía del Mundial

Turquía vs Paraguay
Turquía
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Turquía hace el ridículo en el Mundial de 2026 y queda eliminada prematuramente del torneo tras solo dos partidos. Resumen de las reacciones de la prensa en su país.

Tras perder sus dos primeros partidos del Mundial 2026 —0-2 ante Australia y 0-1 ante Paraguay—, Turquía queda eliminada y regresa a casa sin marcar. La prensa nacional critica con dureza a la selección y a varios jugadores.

  • Hürriyet: «Sin goles, sin puntos. ¡Una despedida amarga y una gran decepción!»

    Fanatik: «¡Como Haití! Quedamos eliminados sin marcar, ¡como Haití! Compartimos el destino del equipo más débil del torneo».

    Söszu: «Tras perder con Australia y ahora con Paraguay, vivimos una gran decepción. Ya estamos eliminados antes siquiera del primer partido de grupos».

    Habertürk: «La aventura mundialista de Turquía, ausente desde hace 24 años, duró muy poco: llegamos con esperanza y ahora estamos eliminados antes del último partido».

    Turquía: «¡Una pesadilla!»

    • Anuncios

  • «¿Pero qué has hecho, Ugurcan Cakir?» Críticas al portero turco

    Takvim: «2 partidos, 80 % de posesión, 62 tiros, 0 goles, 0 puntos... ¡Adiós!»

    Yenisafak: «La selección, que llegó al Mundial 2026 con grandes esperanzas, vivió una pesadilla en Estados Unidos. Las jóvenes estrellas no marcaron en dos partidos y sumieron a millones de aficionados en la tristeza».

    Aksam: «¡¿Qué has hecho, Ugurcan Cakir?! Has tocado fondo en ambos partidos».

    Vatan: «¡Turquía vive un drama tras perder contra Paraguay! Nos vamos del Mundial sin goles ni puntos».

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