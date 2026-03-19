Ha fallecido a los 86 años Michael Hartono, accionista mayoritario del Como junto con su hermano Robert Budi. Los hermanos Hartono son multimillonarios indonesios, que figuran entre los hombres más ricos del mundo, conocidos por haber construido un imperio en el sector del tabaco (Djarum) y por haber diversificado sus negocios en banca (BCA), electrónica (Polytron) e inmobiliaria. Desde 2019 son propietarios del Como 1907, al que han llevado de la Serie D a la Serie A y ahora se encuentra en puestos de Champions.





La noticia de su fallecimiento, publicada por Gazzetta.it, ha sido difundida por los medios de comunicación indonesios y, por el momento, no hay comunicados del club.







