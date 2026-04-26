Cómo Gabriely Miranda, esposa de Endrick, influyó en su fichaje tras sentir que el Real Madrid le «quitó el patio de recreo» al joven prodigio brasileño de 19 años

El Real Madrid vuelve a ser criticado por su gestión de jóvenes talentos tras las declaraciones de la familia de Endrick. El joven brasileño, que llegó con grandes expectativas, apenas jugó con Xabi Alonso y fue cedido al Lyon en invierno. Esa decisión ha mejorado su rendimiento y mentalidad en el campo.

Al recordar su paso por España, Douglas Sousa lo resumió con una imagen clara: «Le quitaron su campo de juego», dijo a ESPN Brasil.