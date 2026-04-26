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Cómo Gabriely Miranda, esposa de Endrick, influyó en su fichaje tras sentir que el Real Madrid le «quitó el patio de recreo» al joven prodigio brasileño de 19 años
La analogía del «patio de recreo» que explica la frustración de Endrick en Madrid
El Real Madrid vuelve a ser criticado por su gestión de jóvenes talentos tras las declaraciones de la familia de Endrick. El joven brasileño, que llegó con grandes expectativas, apenas jugó con Xabi Alonso y fue cedido al Lyon en invierno. Esa decisión ha mejorado su rendimiento y mentalidad en el campo.
Al recordar su paso por España, Douglas Sousa lo resumió con una imagen clara: «Le quitaron su campo de juego», dijo a ESPN Brasil.
- AFP
Gabriely Miranda influyó en el fichaje por el Lyon
Sousa admitió que el fichaje por la Ligue 1 no fue una decisión fácil y que el entorno del jugador fue clave. Destacó el papel decisivo de la esposa de Endrick, Gabriely Miranda, en las negociaciones que llevaron al joven a Francia en busca de minutos de juego. «Mi nuera (la esposa de Endrick) fue fundamental para que fichara por el Lyon. Eso es lo que nos importa: verle feliz», concluyó Sousa.
Redescubriendo la felicidad y la forma física en Francia
Desde su fichaje por el Lyon, Endrick parece otro jugador. Con siete goles y siete asistencias en 18 partidos, se ha convertido en clave del ataque francés. Su último gol y asistencia ante el PSG confirman que la regularidad saca lo mejor del exPalmeiras.
Su padre atribuye este regreso a la forma a la alegría de volver a jugar: «Endrick siempre dice que el campo es su patio de recreo. Solo quería jugar. Se lo quitaron un tiempo, pero ahora lo ha recuperado en Lyon y todos estamos felices».
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Los sueños del Mundial se vislumbran en el horizonte
A pocos meses del Mundial 2026, el repunte de Endrick lo vuelve a poner en la mira internacional. Su padre asegura que sus recientes actuaciones envían un mensaje claro al cuerpo técnico de la selección: está listo para liderar el ataque tras un invierno complicado.
«Las expectativas son altas. Después de lo que demostró contra el PSG, hay razones claras para que [Carlo] Ancelotti le preste mucha atención», señaló Sousa. Y añadió: «Sigue siendo humilde y está concentrado. Si mantiene este nivel en los próximos cuatro partidos, se ganará un lugar en el Mundial».