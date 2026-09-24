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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traducido por

Cómo fue el debut de Klopp con Alemania: empate 1-1 con Países Bajos, dos lesiones, un gol entre polémicas y muchas incertidumbres

Alemania
Holanda
J. Klopp
UEFA Nations League A

El debut oficial de la Alemania de Jurgen Klopp termina con una victoria sobre Países Bajos.

Al final, como siempre, cuenta el resultado. Y la nueva etapa de la Alemania de Jurgen Klopp ha comenzado exactamente como terminó la anterior, es decir, sin esa victoria que habría servido para mantener la sonrisa mostrada ante la prensa en la víspera.


Ante Países Bajos acaba 1-1, con un gol muy criticado de Nmecha en un partido que, de todos modos, vio a los alemanes en grandes dificultades durante largos tramos y con hasta dos goles anulados a la nueva selección neerlandesa dirigida por Xavi antes del tanto final de Gakpo.


La gran diferencia con la selección que cayó estrepitosamente en los últimos Mundiales y que entonces dirigía Julian Nagelsmann, de hecho, aún no se ha visto, con varias decisiones en la alineación que sorprendieron, pero con los viejos problemas, sobre todo defensivos, que siguen haciéndose evidentes.


  • LAS LESIONES

    Hay que decir que Klopp no tuvo suerte con las decisiones iniciales ni en los primeros 30 minutos de partido. Ya durante el calentamiento llegó la baja por lesión de Jamal Musiala, obligado a dejar su sitio a Amiri. En el minuto 30, en cambio, fue el turno del goleador Kai Havertz de tirar la toalla por un problema muscular que obligó al seleccionador a mandar de inmediato al campo a Ebnoutalib.

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  • LAS DECISIONES DE ALINEACIÓN

    En la portería volvió a verse a Marc-André ter Stegen, que está relanzándose en el Ajax, aunque todavía no pareció estar en plena forma, sobre todo en las salidas por alto. Las novedades más interesantes de la alineación siguen siendo el lateral derecho del Friburgo Treu, el extremo ofensivo del Brentford Schade y precisamente la entrada desde el banquillo de jugadores como Ebnoutalib, del Eintracht, además de Stach, del Leeds. En el centro del campo, las certezas Nmecha y Kimmich; Yann Bisseck, del Inter, se quedó en el banquillo.

  • EL GOAL CRITICADO

    Alemania se había acomodado con el paso de los minutos sobre el gol marcado por Nmecha en el minuto 32', una diana llegada entre las protestas neerlandesas, dado que, al inicio de la jugada, Xavi perdió por una lesión muscular a Bryan Brobbey (que se quedó tendido en el suelo en medio del campo con una distensión en los flexores).

    Alemania, con el delantero en el suelo, en un primer momento ralentizó la acción convenciendo a Países Bajos de detenerse, pero una vez entendió que el árbitro no iba a pitar, los alemanes aceleraron llevando a Adeyemi al centro desde la derecha y, tras una serie de rechaces en el área, al disparo decisivo de Nmecha para el 1-0.

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  • Dominio neerlandés

    Más allá de una clamorosa ocasión de gol desperdiciada por Adeyemi a puerta vacía tras un espléndido contraataque vertical, en realidad fue Países Bajos quien dominó el juego y el partido, con el balance final de remates cerrado en 22 a 10 a favor de los neerlandeses, con 12 córners lanzados frente a 1 e incluso 3,11 xGoals previstos para la Oranje frente al 1,50 de los alemanes.

    Fueron dos los goles anulados a Van Dijk y compañía (uno al inicio en un córner precisamente del defensa del Liverpool y otro en la segunda parte, en una melé, de Meerdink) y varias paradas, una con la ayuda del palo, de un ter Stegen bien colocado y acertado ante los atacantes neerlandeses.

  • Gol inmediato y dificultades defensivas

    El resultado parecía aguantar, pero la entrada al campo de un vivísimo Van Bommel puso en dificultades sobre todo el carril derecho alemán. Y si en el primer disparo con rosca del final fue ter Stegen quien se estiró para decir no, en cambio el guardameta ex del Barcelona no pudo hacer nada ante el derechazo de volea en solitario de Gakpo a pase desde la izquierda del hijo de Marc.


    En esencia, el problema defensivo de una línea de cuatro siempre muy estática y con dos centrales bloqueados como Tah y Schlotterbeck sigue ahí. Y es precisamente en ese aspecto donde Klopp tendrá que trabajar más en las próximas citas antes de intentar ampliar la peligrosidad ofensiva de los suyos.

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