Al ser preguntado sobre cómo contener a jugadores como Haaland, el excentral inglés Walker —con 59 partidos internacionales—, en declaraciones sobre las apuestas delMundial, declaró a GOAL: «Es el Mundial, hay futbolistas fantásticos, así que siempre será difícil.

«Jugadores como Haaland y [Kylian] Mbappé no siempre participan en el partido, pero tienen un momento de brillantez. La concentración será clave contra Noruega: puedes controlar a Haaland 98 minutos, pero en el 99 aparece y marca dos goles. La concentración y la unidad serán fundamentales.

«Cuando te expulsan a un jugador, como nos pasó en octavos contra México, es la unidad del equipo la que te da el resultado. Los goles los marcan los jugadores, pero el grupo estaba comprometido: “No vamos a salir de este campo habiendo encajado un gol después de que expulsaran a [Jarell] Quansah”.

Hay que creer en ello y, cuando todo el equipo lo hace, esa unidad se fortalece.

No se trata de que un defensa marque a Haaland, sino de que todos hagan su trabajo y corran juntos, porque es un jugador peligroso.

«No se trata solo de Haaland; debemos ganar nuestros duelos en todo el campo. Esa unidad que mostraron ante México debe mantenerse contra Noruega».