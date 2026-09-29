De estar fuera de la plantilla, o casi, en el Niza a ser titular en la Francia de Zidane en el banquillo. La parábola futbolística de Lucas Da Cunha es al mismo tiempo increíble y extraordinaria. En tres años, el nacido en 2001 ha pasado de ser malvendido por el Niza al Como por 700.000 euros a consolidarse como uno de los mejores centrocampistas a nivel europeo. En enero de 2023 llegó el giro: lo ficha el Como en Serie B. Llega como extremo ofensivo/mediapunta, conquista enseguida la Serie A, pero sus primeros pasos en la máxima categoría no son precisamente felices: varias críticas, algún juicio precipitado. Pero con la confianza del técnico adecuado en el momento adecuado, cualquier jugador puede expresarse al máximo de su potencial: eso es lo que ha pasado entre el nacido en 2001 y Cesc Fàbregas.
Como, Francia rendida a los pies de Da Cunha: el fichaje de 700.000 euros que Fàbregas ha transformado en un gran jugador
La intuición de Fàbregas
La visión de Fàbregas ha supuesto un clic en la carrera de Da Cunha. El técnico catalán lo reinventa como centrocampista: primero como interior en el 4-3-3 con excelentes resultados, después como mediocentro por delante de la defensa en el 4-2-3-1. El jugador francés de origen portugués confía, aprende los movimientos adecuados también para la fase defensiva y se convierte en imprescindible, líder y capitán del club. El pasado verano lo siguieron Napoli y Atalanta, pero él no se mueve de Como; al contrario, dobla la apuesta: renovación hasta 2031. Tres meses después, Zidane, en su primera lista de convocados como seleccionador de Francia, lo llama para jugar con los Bleus.
Debut de alto nivel
Cuando Da Cunha, hace dos años, marcaba en San Siro en la primera temporada del Como en la Serie A contra el Milan, al final del partido Fabregas explicaba así su intuición sobre el cambio de posición de Lucas: "Cuando tienes tanto fútbol que dar, la posición es relativa". Ayer, contra Bélgica, el capitán del Como saltó al campo desde el 1' frente a Francia: número 21 a la espalda, cabeza alta y una distribución siempre limpia y precisa. En su debut internacional firmó 97 toques, un 93% de pases acertados, 6 recuperaciones y solo el palo le negó la alegría de un gol que habría merecido. Los aficionados franceses enloquecieron de alegría en X, publicando varios comentarios: "¿Dónde estaba Deschamps cuando Da Cunha jugaba así de bien con el Como?". Del Como a Fabregas, de Francia a Zidane: la increíble historia de Da Cunha.
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