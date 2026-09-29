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imago-sport-1083955183.jpgAlex Nicodim
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Como, Francia rendida a los pies de Da Cunha: el fichaje de 700.000 euros que Fàbregas ha transformado en un gran jugador

Como

Zidane apuesta fuerte por Da Cunha, el capitán del Como que se lo debe todo a Fàbregas

De estar fuera de la plantilla, o casi, en el Niza a ser titular en la Francia de Zidane en el banquillo. La parábola futbolística de Lucas Da Cunha es al mismo tiempo increíble y extraordinaria. En tres años, el nacido en 2001 ha pasado de ser malvendido por el Niza al Como por 700.000 euros a consolidarse como uno de los mejores centrocampistas a nivel europeo. En enero de 2023 llegó el giro: lo ficha el Como en Serie B. Llega como extremo ofensivo/mediapunta, conquista enseguida la Serie A, pero sus primeros pasos en la máxima categoría no son precisamente felices: varias críticas, algún juicio precipitado. Pero con la confianza del técnico adecuado en el momento adecuado, cualquier jugador puede expresarse al máximo de su potencial: eso es lo que ha pasado entre el nacido en 2001 y Cesc Fàbregas.

  • La intuición de Fàbregas

    La visión de Fàbregas ha supuesto un clic en la carrera de Da Cunha. El técnico catalán lo reinventa como centrocampista: primero como interior en el 4-3-3 con excelentes resultados, después como mediocentro por delante de la defensa en el 4-2-3-1. El jugador francés de origen portugués confía, aprende los movimientos adecuados también para la fase defensiva y se convierte en imprescindible, líder y capitán del club. El pasado verano lo siguieron Napoli y Atalanta, pero él no se mueve de Como; al contrario, dobla la apuesta: renovación hasta 2031. Tres meses después, Zidane, en su primera lista de convocados como seleccionador de Francia, lo llama para jugar con los Bleus.

  • Debut de alto nivel

    Cuando Da Cunha, hace dos años, marcaba en San Siro en la primera temporada del Como en la Serie A contra el Milan, al final del partido Fabregas explicaba así su intuición sobre el cambio de posición de Lucas: "Cuando tienes tanto fútbol que dar, la posición es relativa". Ayer, contra Bélgica, el capitán del Como saltó al campo desde el 1' frente a Francia: número 21 a la espalda, cabeza alta y una distribución siempre limpia y precisa. En su debut internacional firmó 97 toques, un 93% de pases acertados, 6 recuperaciones y solo el palo le negó la alegría de un gol que habría merecido. Los aficionados franceses enloquecieron de alegría en X, publicando varios comentarios: "¿Dónde estaba Deschamps cuando Da Cunha jugaba así de bien con el Como?". Del Como a Fabregas, de Francia a Zidane: la increíble historia de Da Cunha.

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