Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Traducido por

Como, Fábregas: «Si oigo a mis jugadores hablar de la Liga de Campeones, me cabreo. Si no llegamos, ¿qué somos? ¿Unos fracasados?»

Las declaraciones del entrenador español en rueda de prensa.

A dos días del partido contra la Roma, previsto para el domingo a las 18:00 horas y correspondiente a la vigésimo novena jornada de la Serie A, el entrenador del Como, Cesc Fàbregas, ha hablado en rueda de prensa para presentar el encuentro, un partido que será fundamental para las aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones de ambos equipos.

Una palabra, «Champions», que el técnico español no quiere oír en boca de sus jugadores, pero a continuación recopilamos todas las declaraciones del exjugador del Arsenal y del Barcelona, entre otros.

  • ¿JUGAR DESDE DENTRO O DESDE FUERA?

    Un comentario sobre lo que espera de la importancia de este partido: «Depende de lo que se entienda por partido decisivo. Para mí es un partido más; tenemos que hacer un partido magnífico, como cuando ganamos en Nápoles o contra la Juventus. Hay que jugar siempre bien; nos enfrentamos a grandes jugadores y a un gran entrenador, a un ritmo de juego muy alto. Pero tenemos que jugar a nuestra manera; luego, el campo hablará y ya veremos».

    • Anuncios

  • ¿CÓMO ESTÁN PERRONE Y DIAO?

    También ha hecho algunas declaraciones sobre el estado físico de dos piezas clave para Fábregas: «¿Perrone? Por ahora, un 60 % no, un 40 % sí. Pero los jugadores, con tratamiento y diversos medios, pueden mejorar. Quizá mañana se levante de la cama y esté perfectamente; hoy se ha entrenado individualmente y le ha ido bien. Ha recibido un golpe, tenía dolor y se le ha hinchado mucho. Pero solo hay que drenar la sangre. Está asustado, el año pasado estuvo tres meses de baja tras un golpe que recibió contra el Verona. Tuvo un derrame. Pero no es nada grave. ¿Diao? Lo dije en la tele, se detuvo 30 minutos antes del entrenamiento, sintió una sacudida en la zona donde se había lesionado. Luego entrenó solo el domingo cuando volvimos. Ha hecho toda la semana de entrenamiento con nosotros, muy bien, y mañana, si todo va bien, estará entre los convocados. Pero no es grave».

  • ¿NICO PAZ ENTRE LOS DOS MEDIOS?

    «No. Podrá hacerlo en el futuro, cuando esté más maduro y se sienta más seguro en el fútbol. Pero él es un jugador de la línea de tres cuartos, un segundo delantero. Además, debido a nuestra dinámica con los dos creadores de juego, siempre tiene que mantenerse atrás. Se necesita seguridad con el balón, una forma de pensar y analizar las situaciones que Nico no tiene. Es instintivo: cuando está atrás, puede perder un balón; no es Perrone ni Baturina. El papel de centrocampista es muy específico».

  • ¿QUÉ PARTIDO ESPERAS?

    «Quiero ver a un Como con ganas, proactivo, con una mentalidad y un coraje extraordinarios. Como siempre, con una presión alta y asfixiante, con jugadores de gran físico. Saben jugar al fútbol muy bien».

  • ¿LLAMAMIENTO A LA AFICIÓN? ¿SINIGAGLIA COMO LA BOMBONERA?

    «Siempre tiene que ser así. Incluso en la Serie B el ambiente era fantástico. Estamos muy contentos, sabemos que nos apoyan, pero tenemos que alimentar ese entusiasmo y esa energía para que sigan siempre con nosotros y seamos cada vez más fuertes. Cuando la afición y el equipo están unidos, la energía se multiplica. Ante nuestra gente. Somos más fuertes. ¿Ayudó decir que íbamos a ganarlas todas? Sí. Hemos hecho 6-7 fichajes, gente nueva que tenía que adaptarse, tenemos que entender dónde podemos mejorar. Pero el año pasado, al comienzo de la temporada, sabiendo que era nuestro primer año en la Serie A, queríamos ganar, pero nos preguntábamos: «¿somos capaces de hacerlo?». No siempre. Luego incorporamos a Caqueret y a Vojvoda, subimos mucho el nivel, con continuidad, entrenamientos, y la idea quedó más clara. Antes nos quedábamos dormidos y era un equipo de Serie B. Cualitativamente no estábamos del todo preparados. Creo que hemos encontrado la fuerza interior para salir a ganar con naturalidad. Es un paso muy importante».

  • ¿EMPEZAMOS A MIRAR EL CALENDARIO?

    Fábregas afirma que no tiene en cuenta el calendario, sino que el partido que importa es siempre el que viene: «¿Jugamos contra el Pisa en el siguiente partido? No lo sabía. El partido contra la Roma es el más importante, todo lo demás viene después. Lo siento, soy un burro. Partido a partido, intentamos ganarlos todos».

  • POR PRIMERA VEZ EN CUARTA POSICIÓN DE LA CLASIFICACIÓN

    Una reflexión también sobre el estado anímico del equipo, que sale al campo como cuarto clasificado por primera vez en la liga: «Siempre hay una primera vez para todo. ¿Si pienso en ello? No, lo juro. Esta ha sido mi vida. Estar en esta situación como jugador. ¿Es diferente como entrenador? No, lo que cuenta es la mentalidad, la continuidad, el mensaje. Cuando crees y eres positivo, trabajas duro, las cosas pueden suceder. Pero vayamos poco a poco. Solo estamos al principio, no cambia nada. Si entramos, si no entramos, seguimos construyendo. Siempre mejorando, y eso no significa ganar. A veces ha pasado, pero no estaba del todo satisfecho. Vi un crecimiento importante en Palermo, estaba convencido de que íbamos a la Serie A. De que el equipo subiría. Lo sentía, por el trabajo realizado, los jugadores estaban convencidos. Y ahora veo un equipo que crece, que gana partidos que antes no sabía ganar. Eso te lo da la experiencia, insistir sin parar. Lo que no tiene el entrenador es tiempo. Hay que abrir la mente, un poco más de tiempo para consolidar la idea. En el próximo partido te juzgan. El fútbol es muy cruel con el entrenador y siempre hay que analizarlo de la manera correcta».

  • ¿SE ENFADA SI OYE A SUS JUGADORES HABLAR DE LA CHAMPIONS?

    Fábregas concluye así la rueda de prensa: «Sí. No porque se hable de esto o aquello, sino porque no es el momento. Si no ocurre, ¿qué somos? ¿Estamos acabados?».

Serie A
Como crest
Como
COM
Roma crest
Roma
ROM
0