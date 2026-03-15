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Cagliari Calcio v Como 1907 - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Traducido por

Como, Fábregas: «No sé si es el partido más importante de la historia del club. ¿El fútbol de Gasperini? No me importa lo que piensen los demás. Os explico el concepto del falso 9. La defensa de tres...»

Cesc Fábregas ha intervenido tanto en Sky como en DAZN para presentar el importantísimo partido de la Champions en el que su Como se enfrentará a la Roma, encuentro correspondiente a la 29.ª jornada de la Serie A. 

Desde las decisiones sobre la alineación, con la defensa de tres que se vuelve a plantear por primera vez tras el partido contra el Milan y el falso 9 con Nico Paz como delantero, hasta la carrera por la Champions, estas son sus palabras

  • PERRONE FUERA

    «¿Perrone? Convocado. Es cierto que él, como todos los jugadores, dice que se encuentra bien, y es lógico que sea así. Pero ayer solo entrenó un poco con el equipo y, para este tipo de partidos, es mejor contar con quienes han estado al 100 % toda la semana. De todos modos, él está listo para salir si lo necesitamos, pero hoy era importante salir con los jugadores que han entrenado bien toda la semana y con las ideas muy claras».

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  • DEFENSA DE TRES

    «Tú dices que son tres... ya ya veremos». 

  • FALSO 9

    «¿Falso 9? Es una alternativa más, pero para mí sigue siendo un delantero, solo que con características diferentes. Si juegas con Osimhen, tienes a un jugador que se adentra mucho en profundidad; si juegas con Messi, es uno que se incorpora más al juego; si juegas con Haaland, es uno que protege más el balón, como Lukaku. Son características diferentes. Todo depende de lo que pensemos para el partido: elegimos en función de las cualidades de los jugadores y de lo que queramos hacer en el campo».

  • LUCHA POR LA CHAMPIONS

    «Obviamente, no me imaginaba estar aquí tan pronto, pero no por eso. La vida de un entrenador se vive día a día: no podemos pensar en lo que pasará dentro de un mes o dos. Tenemos una visión, un proceso que creemos que nos puede llevar lejos dentro de tres, cuatro o cinco años. A partir de ahí hay que trabajar, creer en ello y seguir creciendo poco a poco, con todos los jugadores y con todo el club. Repito: todos somos muy jóvenes, el club, el director, el cuerpo técnico, los jugadores. Por eso debemos seguir con paciencia, valentía, humildad y trabajar mucho».

    Partidos sin un delantero centro puro. ¿Es una elección para tener más control del juego y más juego de pase? «Sí, obviamente esa es una de las razones: ocupar bien el centro del campo. Tenemos jugadores de calidad, gente que en partidos como estos, donde hay mucho uno contra uno y donde será un partido muy físico, debe tener personalidad y coraje. Gente de calidad que quiere el balón y sabe manejarlo. Además, también tenemos jugadores como Smolcic y Bayer que pueden atacar bien en profundidad. He vivido muchos partidos contra bloques bajos, bloques medios que esperan, o contra equipos que marcan al hombre. Creo que el equipo sabe responder bien a todas las situaciones y veremos si hoy ocurre lo mismo y si funciona todo lo que hemos preparado».

    Con Gasperini y con la Roma nunca han sido partidos fáciles. ¿Este ambiente también forma parte del partido? «Cada uno ve el fútbol de una manera diferente. Eso es lo más bonito del fútbol: se puede ganar de muchas maneras. Todos tenemos nuestra opinión, esta es la del entrenador y la respeto al cien por cien. A veces pasa que crees más en una cosa que en otra, pero nosotros debemos trabajar por nuestro camino, por nuestro crecimiento, por nuestro fútbol y por nuestra identidad. Sinceramente, no me importa mucho lo que piensen los demás, porque ellos no están aquí con nuestra visión y nuestra idea. Es otra, pero puede ser igual de ganadora. Intentemos llevarnos hoy la victoria a casa, que para mí es lo más importante».

  • ¿EL PARTIDO MÁS IMPORTANTE DE LA HISTORIA DEL COMO?

    «No sé si es el partido más importante de la historia. Creo que hay gente aquí que puede decirlo mucho mejor que yo. Lo único que puedo decir es que para nosotros es un partido más, un partido importante. Son tres puntos, quedan diez partidos, nueve después de este. Tenemos que seguir trabajando, porque en el fútbol puedes ganar hoy y luego perder los dos siguientes, o al revés. Por eso siempre repito que en el fútbol hay que trabajar y preparar el partido para ir a ganar. En nuestro caso, ya veremos si hoy funciona lo que hemos preparado».

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