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«Como en la época del COVID»: Gennaro Gattuso estalla por el estadio vacío de la Lazio durante el boicot de los aficionados
Problemas de ambiente en el Olímpico
Gattuso no se contuvo en su valoración del ambiente que rodea a la Lazio tras el dramático empate 2-2 del sábado contra el AC Milan. Aunque el autobús del equipo fue recibido por ultras apasionados en la ciudad deportiva de Formello, los aficionados se negaron a entrar en el estadio, lo que hizo que el histórico Stadio Olimpico se sintiera vacío.
El boicot en curso contra el propietario Claudio Lotito hizo que amplias zonas de las gradas locales permanecieran vacías, haciendo a menudo que el partido pareciera un encuentro fuera de casa para los anfitriones debido al ruidoso contingente de aficionados del Milan desplazados.
En declaraciones a DAZN tras el pitido final, el exentrenador del Napoli y del Milan dejó clara su decepción por la falta de apoyo en las gradas. Gattuso, conocido por su temperamento fogoso y su dependencia de la motivación emocional, admitió que la situación actual es insostenible para un club de la talla de la Lazio. "Podemos hacer poco con la situación en las gradas. Si vinieron a recibirnos a Formello, es gracias a los chicos. Tenemos que seguir siendo serios y ofreciendo actuaciones dignas. Ver un estadio sin aficionados no es fútbol para mí".
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Comparaciones con la COVID-19 y ausencia de aficionados
La falta de ruido resultó especialmente chocante para Gattuso, que durante su etapa como jugador llevaba las emociones a flor de piel. Estableció un claro paralelismo entre la protesta actual y la pandemia global, que obligó a que el fútbol se jugara a puerta cerrada o con aforos muy limitados.
El técnico italiano señaló que un estadio lleno podría haber aportado la energía necesaria para asegurar los tres puntos. "No es fácil jugar aquí, parece la época del COVID con un aforo del 20-30 por ciento. Echamos muchísimo de menos a la afición. Jugar aquí con 50.000 personas empujándonos, los echamos muchísimo de menos", explicó.
Más tarde, el entrenador subrayó en rueda de prensa su conexión emocional con el juego, al afirmar que para mí el fútbol sin aficionados es una mierda, y señalar que la esencia de este deporte es la capacidad de celebrar bajo la curva con los seguidores.
Un partido de dos partes
Sobre el césped, la Lazio parecía encaminarse con comodidad hacia un arranque histórico en la Serie A. Los goles de Matteo Cancellieri y Tijjani Noslin habían puesto al conjunto local 2-0 arriba al descanso, y el club estaba a punto de lograr cuatro victorias en sus primeros cuatro partidos por primera vez en su historia. Sin embargo, la dinámica cambió drásticamente en la segunda parte.
Al reflexionar sobre el cambio táctico durante el partido, Gattuso admitió que su equipo sufrió una vez que el Milan aumentó su intensidad. "En la segunda parte, salieron con toda su calidad. Jugar de la manera en que queremos hacerlo durante 90 minutos es difícil, nos metimos atrás al inicio de la segunda parte y sufrimos. Eso también es comprensible porque encajamos dos goles que yo describiría como golazos. También estuvimos bien al no salir goleados, la sensación era que podríamos haber encajado otros dos", admitió.
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Crecimiento y flexibilidad técnica
A pesar de la decepción por el empate, Gattuso encontró varios aspectos positivos en la actuación, especialmente en la forma en que su plantilla respondió ante la adversidad. El entrenador no tardó en elogiar la ética de trabajo y la disciplina de sus jugadores, y sugirió que los cimientos que está construyendo son similares a los que dejó en sus anteriores clubes.
Un jugador que sigue impresionando bajo la tutela de Gattuso es Albert Gudmundsson. El internacional islandés fue utilizado en un papel híbrido contra el Milan, mostrando la versatilidad táctica que el entrenador valora mucho. «Puede jugar abierto, como falso nueve o como lo hizo hoy. Tiene calidad y puede jugar en cualquier sitio, también depende del partido al que nos enfrentemos», señaló Gattuso.
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