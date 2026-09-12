Gattuso no se contuvo en su valoración del ambiente que rodea a la Lazio tras el dramático empate 2-2 del sábado contra el AC Milan. Aunque el autobús del equipo fue recibido por ultras apasionados en la ciudad deportiva de Formello, los aficionados se negaron a entrar en el estadio, lo que hizo que el histórico Stadio Olimpico se sintiera vacío.

El boicot en curso contra el propietario Claudio Lotito hizo que amplias zonas de las gradas locales permanecieran vacías, haciendo a menudo que el partido pareciera un encuentro fuera de casa para los anfitriones debido al ruidoso contingente de aficionados del Milan desplazados.

En declaraciones a DAZN tras el pitido final, el exentrenador del Napoli y del Milan dejó clara su decepción por la falta de apoyo en las gradas. Gattuso, conocido por su temperamento fogoso y su dependencia de la motivación emocional, admitió que la situación actual es insostenible para un club de la talla de la Lazio. "Podemos hacer poco con la situación en las gradas. Si vinieron a recibirnos a Formello, es gracias a los chicos. Tenemos que seguir siendo serios y ofreciendo actuaciones dignas. Ver un estadio sin aficionados no es fútbol para mí".