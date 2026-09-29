Tarde o temprano Cesc Fàbregas dejará el Como. Lo saben bien los dirigentes del club lombardo, también lo han declarado en repetidas ocasiones, pero lo cierto es que, por ahora, ese momento no está tan cerca. El técnico español está sacando adelante un proyecto hecho a su imagen y semejanza y, en consecuencia, si no es él quien lo pide explícitamente, el club no tendrá ninguna prisa por dejarle marchar.





Según desveló Gianluca Di Marzio en una entrevista con Betarades en Grecia, en los acuerdos firmados entre el excentrocampista y la sociedad, de la que también es un pequeño accionista, existen cláusulas de liberación por cifras simbólicas en caso de que llegara una llamada de tres clubes concretos.



