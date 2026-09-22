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Cómo el traspaso de 145 millones de euros de Bradley Barcola al Liverpool ARRUINÓ el estado de forma de Khvicha Kvaratskhelia en el PSG
Cómo afrontar la salida bomba de Barcola
Barcola dejó la capital francesa este verano, al completar un traspaso de 145 millones de euros al Liverpool. El PSG se anticipó rápidamente a este movimiento, fichando al joven Mika Godts, muy bien valorado, para reforzar el costado izquierdo de su ataque.
Sin embargo, la transición ha resultado mucho más complicada de lo esperado para el vigente campeón de Europa. Las enormes repercusiones en la plantilla por la salida de Barcola rumbo a Anfield ya se están dejando sentir en todo el campo, pero, según Football365, han pasado una factura especialmente alta en el rendimiento de un hombre: Kvaratskhelia.
- AFP
El dramático bajón de forma de Kvaratskhelia
Las estadísticas dibujan un contraste llamativo en comparación con la temporada pasada. Kvaratskhelia estuvo fenomenal durante la anterior campaña, marcando ocho goles en la Ligue 1 y sumando 10 tantos en una espectacular trayectoria europea. Sin embargo, el inicio de la temporada 2026-27 ha sido una historia muy distinta para el internacional georgiano.
En sus primeras cinco apariciones ligueras, con un total de alrededor de 280 minutos, Kvaratskhelia no ha logrado marcar y solo ha dado una asistencia. Más preocupante aún, el entrenador Luis Enrique no ha mostrado ninguna vacilación a la hora de acortar sus apariciones. El extremo fue sustituido de forma destacada tras 65 minutos ante el Brest y retirado después de solo 58 minutos durante Le Classique contra el Marsella.
Perder ante el máximo rival interno
Este inicio lento pone de relieve la tendencia histórica de Kvaratskhelia a fluctuar en función de la magnitud del partido. Más importante aún, este bajón coincide con un cambio profundo en el vestuario del PSG. La temporada pasada, bajo el principio implacable de competencia interna de Enrique, Kvaratskhelia y Barcola libraron una feroz batalla por el extremo izquierdo.
Cada vez que entraba Barcola, sus desmarques constantes a la espalda de las defensas rivales obligaban a Kvaratskhelia a mantener la máxima intensidad para conservar su puesto en el once. Ahora ha llegado Godts, de 21 años, procedente del Ajax, pero el belga carece del estatus de élite y de la experiencia necesarios para amenazar directamente la posición de Kvaratskhelia en los grandes partidos. Sin haber sido titular en ningún encuentro de liga, Godts aún no ha aportado el estímulo necesario para exigir más al georgiano.
- AFP
La búsqueda de Enrique de nuevas soluciones
La salida de Barcola no es el único factor, ya que la competencia no ha desaparecido por completo en el Parque de los Príncipes. La rápida irrupción de Desire Doue, los desplazamientos ocasionales de Ferran Torres a la banda y la llegada de Maghnes Akliouche ofrecen a Enrique muchas opciones de rotación en ataque.
Sin embargo, ninguno de estos jugadores posee exactamente el perfil de un extremo izquierdo rapidísimo capaz de generar la feroz rivalidad específica por esa posición que aportaba Barcola. Si el parón internacional permite a Godts dar un paso al frente, o si Enrique encuentra una nueva solución táctica, Kvaratskhelia podría recuperar por fin su filo letal.
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