Cómo el PSG se convirtió en un fenómeno cultural mientras los gigantes franceses se preparan para la toma de Londres

El Paris Saint-Germain ha experimentado un ascenso meteórico tanto dentro como fuera del campo en la última década, aumentando exponencialmente su perfil global y poniendo fin a la larga espera para convertirse en campeones de Europa. En febrero, el PSG se hará con un rincón de la capital inglesa en una muestra del fenómeno cultural en que se han convertido los gigantes franceses.

Después de años de oscuridad, el PSG ahora es una fuerza a tener en cuenta en prácticamente todos los aspectos, encontrando un éxito sin precedentes a nivel nacional desde su adquisición respaldada por Qatar en 2011 y finalmente logrando una esquiva corona de la Liga de Campeones por primera vez en 2025 al aplastar al Inter en la final en Múnich.

Ese nivel de éxito ha hecho que el club se convierta en una marca global a lo largo de los últimos 15 años, ya que sus propietarios adinerados han invertido no solo en los jugadores más destacados del planeta, sino también en imagen, visibilidad y simbolismo, aprovechando la influencia cultural de la ciudad que llaman hogar.

Ahora, están mostrando su atractivo mundial recientemente adquirido al apoderarse de Londres (bueno, de un pequeño rincón de ella). Repartida en cuatro pisos de una casa tradicional, Ici C'est Paris 'La Maison' llegará pronto.

    Éxito en el campo...

    El perfil global del PSG ha crecido exponencialmente en los últimos 15 años desde su adquisición por Qatar Sports Investments (QSI) en 2011, comenzando lo que sería una nueva y brillante era para el club que no muestra señales de terminar pronto.

    Su éxito ha sido impulsado por un gasto casi ilimitado, lo que ha visto pasar por las puertas del Parque de los Príncipes a algunos de los nombres más grandes del fútbol mundial a lo largo de los años, incluidos Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Kylian Mbappe, Lionel Messi y, por supuesto, Neymar, todos ellos atrayendo millones de ojos hacia los sucesos en el Parque de los Príncipes, donde no ha faltado el trofeo ni el drama.

    Pueden haber pasado a una época diferente ahora - dejando atrás su fase de superestrellas bajo Luis Enrique y cosechando los frutos al reclamar su primera corona de la Liga de Campeones en 2025 - pero ese perfil global recién establecido todavía perdura, ya que se han colocado entre los clubes más grandes del mundo.

    ...Y fuera de ello

    Ese éxito moderno y el ascenso meteórico sin precedentes que lo ha acompañado han sido aprovechados hábilmente fuera del campo, con los mercadotécnicos del club realmente enfocándose en ser el mejor y más grande club de la capital francesa, mientras se inspiran en una de las ciudades más inspiradoras de todo el planeta.

    París es una de las capitales de la moda del mundo y es conocida por su profundidad cultural, notablemente en moda, arte, música y diseño, y eso es algo en lo que el club realmente se ha adentrado para casi reinventarse bajo QSI, con la marca del club y su sinergia con su ciudad natal tan fuertes como cualquier otra en el planeta. No es tan diferente al gigante que es la asociación de Arsenal con adidas, con los Gunners absolutamente sinónimos del norte de Londres.

    En el contexto del creciente interés en la intersección entre la moda y el fútbol, el momento se siente perfecto para el PSG.

    Conexión Air Jordan

    La colaboración con la línea de baloncesto Air Jordan de Nike ha sido especialmente prolífica para los parisinos. Tan lucrativa como innovadora, la asociación comenzó en 2018 cuando se firmó un acuerdo para el lanzamiento de varias prendas y calzado co-marcados.

    El logo 'Jumpman' de Air Jordan ha sido estampado en las equipaciones de visitante, tercera y cuarta del PSG en lugar del logotipo de Nike en los años siguientes, incluso figurando en su camiseta local en 2021-22, cuando las superestrellas Messi, Mbappé y Neymar jugaban en el Parc des Princes.

    Por supuesto, la colaboración se extendió mucho más allá del campo, haciendo un guiño a la popularidad del baloncesto en Francia con zapatillas co-marcadas para la cancha y aprovechando el auge del streetwear con chaquetas y pantalones deportivos.

    La colección de lujo de streetwear Jordan Wings X PSG de 2025 fue particularmente icónica, lanzada en el año en que el club acabaría con su mala racha en la Liga de Campeones. "Mientras celebramos nuestro 40 aniversario, la marca Jordan continúa empujando los límites de la grandeza", dijo en ese momento el director de diseño de Nike, Jason Mayden. "A través de nuestra continua colaboración con el PSG, estamos elevando el deporte, el estilo y la cultura."

    Llega a Londres el 'laboratorio experiencial'

    Aunque ya tienen una tienda en Londres, convirtiéndose en el primer club deportivo no británico en abrir un local oficial en la ciudad en 2023, el PSG ha ideado ahora una forma única de mostrar su floreciente marca al otro lado del Canal mientras se preparan para conquistar la capital inglesa.

    Los gigantes franceses están lanzando Ici C'est Paris 'La Maison' en el corazón del West End, mientras una casa tradicional se transforma en un "centro experiencial" a lo largo de cuatro pisos. La intención es ofrecer una visión sin igual del "universo creativo" del club en la encrucijada del deporte, la cultura y el famoso y codiciado estilo de vida parisino.

    Si te preguntas de dónde viene el nombre, 'Ici C'est Paris' (que se traduce como 'Esto es París') proviene de uno de los cánticos más icónicos del PSG, con el eslogan convirtiéndose de manera independiente en un símbolo poderoso de la identidad del club en los últimos años a medida que su marca crece.

    Cuatro pisos de diversión

    'La Maison' se desarrollará a lo largo de cuatro pisos de una casa tradicional en la histórica Cavendish Square de Londres, con una oferta y ambiente diferente en cada nivel, ofreciendo algo para todos.

    En la planta baja, junto a una instalación artística interactiva, encontrarás la Sala de Entrenamiento, donde los rituales previos al juego serán reinterpretados a través del movimiento, ejercicios de respiración y recuperación. Las sesiones variarán desde calentamientos para clubes de corredores y circuitos de alta intensidad hasta clases accesibles y yoga para niños, con todo diseñado para todas las edades y habilidades.

    Arriba, puedes degustar el estilo de vida parisino en el Ici C'est Paris Cafe, que ofrece una experiencia curada de café y pastelería "inspirada en el savoir-faire parisino". Una vez que hayas disfrutado de un espresso y un croissant, puedes visitar una tienda conceptual de PSG y un "laboratorio de zapatillas", donde podrás adquirir colaboraciones exclusivas y lanzamientos de edición limitada durante la residencia de una semana.

    El segundo piso será el hogar de 'The Lounge', que pretende capturar "el diálogo creativo entre París y Londres". El espacio reunirá música, actuaciones y conversaciones, albergando un programa de DJs y músicos, así como charlas y talleres sobre varios aspectos de las culturas respectivas que hacen que las dos ciudades sean lo que son.

    En el último piso encontrarás una experiencia más exclusiva en forma de un comedor privado solo con registro, con menús creados específicamente para el evento por chefs tanto de Londres como de París.

    'París en el corazón de la identidad del PSG'

    Hablando antes del lanzamiento, el director de marca de PSG, Fabien Allegre, dijo: "París está en el corazón de la identidad del Paris Saint-Germain. Es una fuente constante de inspiración que alimenta nuestra creatividad y nuestra apertura al mundo.

    "Con Ici C’est Paris La Maison London, damos vida a esta identidad a través de un lugar de creación y compartición, diseñado para conectar a nuestros aficionados internacionales con el universo parisino y el arte de vivir."

    El evento se llevará a cabo de 10 a.m. a 6 p.m. todos los días desde el miércoles 11 de febrero hasta el domingo 15 de febrero, en 14 Cavendish Square. La entrada es gratuita y abierta a todos. Puedes registrarte para tener acceso prioritario aquí.

