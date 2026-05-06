Cómo el Manchester City, dirigido por Andree Jeglertz, rompió diez años de fracasos y conquistó su primer título de la WSL desde 2016, destronando al Chelsea

Algunas temporadas en las que se quedaron a las puertas han sido muy dolorosas. En la campaña 2019-20, truncada por la COVID-19, el City lideraba cuando se suspendió; sin embargo, el título se asignó por puntos por partido, y el Chelsea, con un encuentro menos, quedó por delante. Al año siguiente, las Blues de Emma Hayes volvieron a superarlas: el City terminó segundo por solo dos puntos pese a perder solo un partido.

La situación se repitió en la temporada más reciente, con diez jugadoras aún en el plantel. A dos jornadas del final el título parecía suyo: el Chelsea había perdido 4-3 con el Liverpool y Hayes dio por cerrada la lucha; el City mandaba por seis puntos y por una diferencia de ocho goles. Pero una derrota ante el Arsenal en la penúltima jornada abrió la puerta al Chelsea, que ganó sus tres últimos partidos 15-0 y se llevó el título por diferencia de goles.

Tras disfrutar de una ventaja histórica de 11 puntos en febrero, el equipo casi permitió que el Arsenal volviera a la lucha. Sin embargo, la ventaja inicial les terminó dando margen, y tras dominar la WSL toda la temporada —con cuatro triunfos en seis duelos contra los «Cuatro Grandes»—, es justo que el City sea campeón de Inglaterra por segunda vez.

¿Cómo superaron esa decepción? ¿Cómo Andree Jeglertz, en su primera temporada, acabó con la racha de seis títulos ligueros del Chelsea? Y, sobre todo, ¿cómo el Manchester City conquistó su primer título de la WSL en una década?