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Man City WSL title gfx 16:9Getty Images/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

Cómo el Manchester City, dirigido por Andree Jeglertz, rompió diez años de fracasos y conquistó su primer título de la WSL desde 2016, destronando al Chelsea

WSL Serie Primavera
Manchester City Women
A. Jeglertz
V. Miedema
K. Shaw
L. Hemp
A. Greenwood
K. Casparij
Y. Hasegawa
Kerolin
Women's football
FEATURES

Por primera vez en diez años, el Manchester City es campeón de la Superliga Femenina. El título llegó tras el empate del Arsenal en Brighton, que les dio el título sin necesidad de jugar. Para un equipo que ha sido segundo en cinco ocasiones desde 2016, el sabor del triunfo es igual de dulce.

Algunas temporadas en las que se quedaron a las puertas han sido muy dolorosas. En la campaña 2019-20, truncada por la COVID-19, el City lideraba cuando se suspendió; sin embargo, el título se asignó por puntos por partido, y el Chelsea, con un encuentro menos, quedó por delante. Al año siguiente, las Blues de Emma Hayes volvieron a superarlas: el City terminó segundo por solo dos puntos pese a perder solo un partido.

La situación se repitió en la temporada más reciente, con diez jugadoras aún en el plantel. A dos jornadas del final el título parecía suyo: el Chelsea había perdido 4-3 con el Liverpool y Hayes dio por cerrada la lucha; el City mandaba por seis puntos y por una diferencia de ocho goles. Pero una derrota ante el Arsenal en la penúltima jornada abrió la puerta al Chelsea, que ganó sus tres últimos partidos 15-0 y se llevó el título por diferencia de goles.

Tras disfrutar de una ventaja histórica de 11 puntos en febrero, el equipo casi permitió que el Arsenal volviera a la lucha. Sin embargo, la ventaja inicial les terminó dando margen, y tras dominar la WSL toda la temporada —con cuatro triunfos en seis duelos contra los «Cuatro Grandes»—, es justo que el City sea campeón de Inglaterra por segunda vez.

¿Cómo superaron esa decepción? ¿Cómo Andree Jeglertz, en su primera temporada, acabó con la racha de seis títulos ligueros del Chelsea? Y, sobre todo, ¿cómo el Manchester City conquistó su primer título de la WSL en una década?

  • Yui Hasegawa Man City Women 2025-26Getty Images

    Con toda la atención

    En la WSL hay un «Big Four»: City, United, Chelsea y Arsenal, pero solo tres plazas para la Liga de Campeones. La temporada pasada el City se quedó fuera de Europa.

    Esa ausencia les brindó un calendario más liviano, una ventaja clave en la lucha por el título de la WSL, especialmente cuando United, Chelsea y Arsenal llegaron a cuartos de final continental.

    «Ese margen extra para mantener a todo el mundo en forma te da opciones», afirmó Marc Skinner, técnico del United, que vio cómo su plantilla luchaba por hacer frente a las exigencias de competir en cuatro frentes. El Chelsea también ha sufrido muchas lesiones en los últimos meses.

    Sin embargo, la ausencia de Europa aumenta la presión y la expectativa en la WSL; ya no hay excusas.

    «Debemos aspirar al primer puesto», admitió la centrocampista del City Yui Hasegawa a GOAL antes de la temporada. «Podemos centrarnos en la liga nacional».

    Es un factor en el triunfo del City, pero no el principal. Si fuera decisivo, el equipo eliminado siempre ganaría la liga. Desde 2020, cuando Chelsea venció, eso no ha pasado.

    • Anuncios
  • Andree Jeglertz Sam Coffey Man City Women 2025-26Getty Images

    La cita adecuada

    ¿Las claves de la gran temporada del City? El impacto de Jeglertz es el punto de partida.

    Se trata de un técnico experimentado, dos veces Entrenador del Año en Suecia al frente del Umea de Marta, que ganó la Liga de Campeones 2004. Aun así, llegó a Manchester sin grandes expectativas.

    Llegaba de un fracaso: no había logrado que Dinamarca, con Pernille Harder del Bayern, sumara punto alguno en la Eurocopa 2025. Sin embargo, se repuso y guió al City a su primer título de la WSL en 10 años.

    ¿Su secreto? Cambiar el estilo: el equipo, antes de posesión, ahora juega más directo, mantiene el balón y presiona alto. El resultado es un fútbol rápido, goleador y, a veces, algo permeable atrás.

    «Somos mucho más fluidos y hay mucha libertad, sobre todo en el centro del campo», explica Lauren Hemp, habitual en la banda izquierda. «Paso de la izquierda a la derecha y también por el centro».

  • Kerolin Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    Sistema que «optimiza el rendimiento»

    Las diferencias en el sistema se notan sobre todo en el centro del campo. Con el anterior entrenador, Gareth Taylor, Hasegawa jugaba atrás, y dos centrocampistas ofensivas actuaban delante de ella, aunque con tareas defensivas.

    Con Jeglertz, Hasegawa forma una pareja de contención con Laura Blindkilde Brown o Sam Coffey, lo que otorga mayor libertad a Vivianne Miedema y permite a la japonesa sumarse al ataque cuando surge la ocasión.

    Es un buen ejemplo de la estructura, libertad y matices que caracterizan al City según la plantilla. En la banda derecha alternan Aoba Fujino, extremo tradicional que se pega a la línea y centra con calidad, y Kerolin, habilidosa brasileña que recorta hacia dentro y deja en ridículo a las defensas.

    «Tienen más o menos el mismo papel, pero son totalmente diferentes», apuntó Jeglertz. «Eso nos hace más impredecibles que otros equipos».

    «Colocamos a cada jugadora donde puede dar lo mejor de sí y optimizar su rendimiento», añadió. «Se trata de tener una estructura clara, pero que cada una sienta que puede ser su mejor versión. Les transmito que tienen muchas opciones por sí mismas. Solo deben conocer nuestro objetivo».

  • Manchester City v Chelsea FC - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Miedema vuelve a dar lo mejor de sí misma

    Miedema vive su mejor temporada desde la rotura del ligamento cruzado anterior en 2022. Antes era una máquina de hacer goles y lideraba la lista histórica de anotadoras de la WSL. Tras una larga rehabilitación y varias operaciones, por fin logra mantenerse en forma todo el curso.

    Gracias a su doblete en el derbi de Mánchester en Old Trafford en marzo, Miedema llegó a 10 goles en liga por primera vez desde la 2021-22, convirtiéndose en la primera jugadora de la WSL en alcanzar esa cifra en cinco temporadas distintas. Además, suma cinco asistencias en 19 partidos y ha estado sensacional.

    Pero su valor va más allá de los goles. Su creciente entendimiento con la delantera Khadija Shaw ha resultado clave: con una de ellas más retrasada, ambos equipos se enfrentan a un dilema táctico. Como explicó Skinner tras el doblete de Miedema frente al United, si los rivales se obsesionan con frenar a “Bunny”, la holandesa encuentra espacios para golpear.

  • Khadija Shaw Man City Women 2025-26Getty Images

    «El mejor del mundo»

    Esa atención dividida a veces ha favorecido a Shaw, la mejor jugadora de la liga este curso. La internacional jamaicana ha marcado 19 goles en 21 partidos, lo que le casi asegura su tercera Bota de Oro y ha ayudado a su equipo a lograr su primer título de la WSL.

    «Es la mejor delantera del mundo», afirmó Martin Ho, técnico del Tottenham, tras el hat-trick récord de Shaw en marzo. «Marca, cabecea, combina y se mueve bien. Además, se entiende a la perfección con Viv. A un lado está Kerolin, al otro Lauren; si no te llegan al pie, aparecen a tu espalda. Su compenetración se nota y lleva tiempo ahí».

    Pero no solo sus goles han sido decisivos para el primer título del City en 10 años: su disponibilidad y su trabajo defensivo también resultan clave.

    «Cuando presiona, es una de las delanteras más intensas de la liga y del mundo», añadió la centrocampista estadounidense Coffey, llegada en enero. A eso se suma su labor en balón parado.

    «También hace cosas sin el balón que nos ayudan mucho», añadió Hemp.

  • Kerstin Casparij Man City Women 2025-26Getty Images

    Trabajo en equipo

    Resulta casi injusto destacar a algunas jugadoras del City, pues todas han brillado en sus posiciones durante una temporada extraordinaria.

    En el lateral derecho, Kerstin Casparij ha sido una de las mejores de la WSL y líder en asistencias; en su primera temporada, Jade Rose ha brillado como central; Blindkilde Brown ha brillado en el centro del campo; la regularidad de Hasegawa ha vuelto a impresionar; y Hemp, Fujino, Kerolin y Mary Fowler han aportado calidad a las bandas.

    El City, sin duda, ha sido el mejor equipo de la liga esta temporada, y para lograrlo ha necesitado a todas.

  • Lauren Hemp Man City Liverpool Women 2025-26Getty Images

    Un poco de suerte

    Tras golear 5-1 al Chelsea en febrero y sacar una ventaja récord de 11 puntos en la WSL, el City tropezó: cedió puntos en dos de sus tres siguientes partidos. Luego llegaron una derrota ante el Arsenal y un empate sin goles contra el Aston Villa, lo que dio esperanzas a sus perseguidores.

    Una sorpresiva derrota 3-2 en Brighton a finales de abril provocó pánico, especialmente cuando, una semana después, el City recibía al Liverpool. Se esperaba que fuera el día del título, pero durante 90 minutos pareció que lo perderían.

    Solo servía ganar para mantener la corona, y cuando el reloj ya apuntaba al descuento parecía que se conformarían con un punto. Pero apareció otro factor: la suerte.

    En el fútbol siempre hay algo de suerte, y es raro que un equipo gane un trofeo sin un poco de ella. También suelen aparecer tropiezos, sobre todo cuando un plantel busca su primer título liguero en 10 años con un grupo que nunca lo ha logrado.

    La portera del Liverpool, Jennifer Falk, había mantenido a raya al City con varias paradas impresionantes, pero en el 91’ Rebecca Knaak remató de cabeza un balón que parecía sencillo y, sorprendentemente, superó a la sueca y acabó en la red. La explosión de alegría lo dijo todo.

    Si el Arsenal hubiera ganado sus tres partidos aplazados, aún habría tenido que trabajar en la última jornada contra el West Ham. Sin embargo, las Gunners, recién eliminadas en semifinales de la Liga de Campeones, no mantuvieron su racha. El 1-1 en Brighton el miércoles por la noche acabó con la incertidumbre y coronó al City como campeón de la WSL 2025-26.

  • Kerolin Khadija Shaw Rebecca Knaak Man City women 2025-26Getty Images

    Campeones merecidos

    Este City no es perfecto. La reciente ausencia de Miedema por motivos personales se ha notado: el equipo no rinde igual sin ella. Los rivales aprovechan el espacio detrás de la defensa, especialmente por la banda izquierda, un puesto clave para el mercado de verano.

    A esto se suma la incertidumbre sobre Shaw, cuya salida en verano parece cada vez más probable tras la millonaria oferta del Chelsea que el City aún no ha igualado.

    Aun así, el City sigue siendo el mejor equipo de la WSL esta temporada y merece el título. Ha mostrado un fútbol brillante, con un ataque bien conectado, y Jeglertz, en su primer año, ha sacado lo mejor de muchas jugadoras.

    Este verano podrá reforzar las zonas débiles y añadir profundidad de plantilla para la exigente campaña 2026-27, en la que el City regresa a la fase principal de la Liga de Campeones por segunda vez en cinco años.

    Por ahora pueden disfrutar de su logro. En una década han rozado el título varias veces: en 2021 se quedaron a dos puntos y en 2024 solo la diferencia de goles les privó del trofeo. Ahora, con un plantel que incluye a Lucy Bronze, Jill Scott y Toni Duggan, el City vuelve a ser campeón de la Superliga Femenina y lo hace con pleno merecimiento.

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