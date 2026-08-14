Getty
Traducido por
Cómo el «inteligente» Jack Grealish ha sacado el máximo partido a su carrera pese a las dudas sobre su traspaso récord al Manchester City por 100 millones de libras
Grealish hizo historia al fichar por el City en 2021
Grealish, natural de las West Midlands, disfrutó de un ascenso meteórico tras irrumpir en el primer equipo del Aston Villa. Después de verse jugando en la Championship en 2019, su traspaso récord al Etihad Stadium se completó en agosto de 2021.
En aquel acuerdo se pagó una cantidad de nueve cifras, y el City reescribió los libros de historia en lo que respecta al fichaje de estrellas británicas. Pep Guardiola vio margen para añadir creatividad a sus planes.
- Getty
Goles y títulos: los números de Grealish en el Manchester City
Ahora se acusa al exigente técnico catalán de haber frenado a Grealish, hasta el punto de que se convirtió en un jugador completamente distinto mientras actuaba con frecuencia por la banda izquierda del City. Se considera que su disposición a expresarse y a encarar a los rivales ha ido disminuyendo con los años.
El jugador solo ha marcado 17 goles para el Chelsea a lo largo de 157 partidos, y su lenta caída en el orden de preferencias en Mánchester llevó a que se autorizara una cesión al Everton en el verano de 2025. Allí volvió a encenderse la chispa, antes de sufrir una desafortunada lesión en el pie.
Ahora se habla de que Grealish encuentre un nuevo hogar definitivo, si el City acepta rebajar su precio de salida, y muchos opinan que necesita un nuevo comienzo. Puede que lo encuentre, tras haber conquistado siete títulos en Mánchester, incluidos tres de la Premier League y una Champions League.
Por qué Grealish ha sido «inteligente» pese a enfrentarse a preguntas
Preguntado por lo que necesita ahora Grealish, el exdefensa del City Hendry, hablando en asociación con Localsinsider.com, dijo a GOAL: «Jack llegó con un precio enorme, procedente del Villa, y ha cambiado bastante su juego en relación con cómo juega el equipo, más que en relación con cómo jugaba Jack Grealish en el Villa.
«Recuerdo que cuando yo estaba en el Blackburn Rovers como entrenador de la academia y segundo del equipo sub-23, había un joven Jack Grealish en el Villa. Recuerdo decirle a Gordon Cowens, que era mi rival aquella noche como entrenador del sub-21 o del sub-23 del Villa: “vaya, qué talento tiene”. Era otra cosa, la verdad, porque ya de niño destacaba.
«Pero creo que lo que hizo fue que, cuando fue al City, sacrificó un poco su juego para formar parte del equipo y aportar al equipo lo que Pep quería. Y hay muchos jugadores que no pueden adaptarse así. Y hay que reconocerle el mérito porque, obviamente, también tiene todos los honores y las riquezas para demostrarlo, que es lo que un jugador, en el fondo, quiere conseguir. Quieres ganar cosas.
«Al margen del gran precio y de la calidad y la capacidad que tiene Jack Grealish, creo que ha llevado su carrera, y no ha estado exento de lesiones, pero ha llevado su carrera realmente, realmente bien.
«Y hay que darle crédito por eso porque, al final, cuando su carrera termine, tendrá los honores y las riquezas para demostrarlo. Y me quito el sombrero ante él porque realmente ha sacrificado una parte de su carrera para lograr ese éxito.
«Como futbolista, ha sido inteligente. Así lo veo yo. Puede que se marche de forma permanente, si aparece alguien, pero también puede que quiera volver al City e intentarlo otra vez. Le queda un año de contrato, así que puede que esté diciendo: “¿sabéis qué? Voy a volver allí para intentar conseguir otro año”. Por supuesto, es un entrenador diferente. Es un técnico distinto el que está al mando y va a tener que volver a ganárselo todo otra vez».
- Getty
¿Se marchará Grealish antes del cierre del mercado de fichajes?
Grealish, que sigue trabajando para recuperar la plena forma física tras someterse a una operación por una fractura por estrés, se ha incorporado a la plantilla del City, que ahora trabaja con el nuevo entrenador Enzo Maresca.
Una cara conocida para algunos de los presentes en el Etihad, ya que el italiano había ocupado anteriormente un puesto de asistente junto a Guardiola, tiene que tomar grandes decisiones sobre llegadas y salidas antes de que venza el próximo plazo de fichajes, el 1 de septiembre.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias