Preguntado por lo que necesita ahora Grealish, el exdefensa del City Hendry, hablando en asociación con Localsinsider.com, dijo a GOAL: «Jack llegó con un precio enorme, procedente del Villa, y ha cambiado bastante su juego en relación con cómo juega el equipo, más que en relación con cómo jugaba Jack Grealish en el Villa.

«Recuerdo que cuando yo estaba en el Blackburn Rovers como entrenador de la academia y segundo del equipo sub-23, había un joven Jack Grealish en el Villa. Recuerdo decirle a Gordon Cowens, que era mi rival aquella noche como entrenador del sub-21 o del sub-23 del Villa: “vaya, qué talento tiene”. Era otra cosa, la verdad, porque ya de niño destacaba.

«Pero creo que lo que hizo fue que, cuando fue al City, sacrificó un poco su juego para formar parte del equipo y aportar al equipo lo que Pep quería. Y hay muchos jugadores que no pueden adaptarse así. Y hay que reconocerle el mérito porque, obviamente, también tiene todos los honores y las riquezas para demostrarlo, que es lo que un jugador, en el fondo, quiere conseguir. Quieres ganar cosas.

«Al margen del gran precio y de la calidad y la capacidad que tiene Jack Grealish, creo que ha llevado su carrera, y no ha estado exento de lesiones, pero ha llevado su carrera realmente, realmente bien.

«Y hay que darle crédito por eso porque, al final, cuando su carrera termine, tendrá los honores y las riquezas para demostrarlo. Y me quito el sombrero ante él porque realmente ha sacrificado una parte de su carrera para lograr ese éxito.

«Como futbolista, ha sido inteligente. Así lo veo yo. Puede que se marche de forma permanente, si aparece alguien, pero también puede que quiera volver al City e intentarlo otra vez. Le queda un año de contrato, así que puede que esté diciendo: “¿sabéis qué? Voy a volver allí para intentar conseguir otro año”. Por supuesto, es un entrenador diferente. Es un técnico distinto el que está al mando y va a tener que volver a ganárselo todo otra vez».