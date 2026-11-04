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El Como quiere seguir soñando en la Champions League y también saltará al campo contra el Lens a domicilio, en Francia, con ganas de sorprender a todos. El director deportivo Charlie Ludi compareció ante los micrófonos de Sky Sport para hablar del partido. Explicó cómo vive el club de Como este encuentro y, en general, su primera participación en la Champions, así como sus próximos movimientos sobre el terreno de juego (con los plazos de recuperación actualizados de Kean) y fuera de él, con un mercado de fichajes que sigue activo.