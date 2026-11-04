El Como quiere seguir soñando en la Champions League y también saltará al campo contra el Lens a domicilio, en Francia, con ganas de sorprender a todos. El director deportivo Charlie Ludi compareció ante los micrófonos de Sky Sport para hablar del partido. Explicó cómo vive el club de Como este encuentro y, en general, su primera participación en la Champions, así como sus próximos movimientos sobre el terreno de juego (con los plazos de recuperación actualizados de Kean) y fuera de él, con un mercado de fichajes que sigue activo.
Como, el director deportivo Ludi: «Esperamos que Kean vuelva a finales de noviembre. Tenemos ojeadores por todo el mundo para satisfacer a Fabregas»
ETAPA FUNDAMENTAL PARA LA CHAMPIONS
«Esta es una etapa fundamental. El reto este año era ser competitivos cada tres días. Venimos aquí a jugar nuestro fútbol en un ambiente muy caliente. Hemos tenido algunas actuaciones menos exuberantes, pero nuestro reto es venir aquí, jugar nuestro fútbol e intentar que los aficionados se sientan aún más orgullosos»
KEAN A FINALES DE NOVIEMBRE
«¿Kean? Está bien, mejor. Emitimos un comunicado en el que hablábamos de cinco semanas. Esperamos acortar los plazos y verlo en el campo antes de finales de noviembre».
OJEADORES EN TODO EL MUNDO PARA FABREGAS
«Para nosotros, el entrenador es el eje del desarrollo del club; después hay que trazar estrategias con él. Nuestra habilidad consiste en meternos en la cabeza de Fabregas para entender qué necesita. El proceso de observación es largo: tenemos ojeadores que recorren todo el mundo. Tenemos de todo. También elaboramos un perfil del chico en cuanto a su carácter. La sintonía desde el presidente hasta el entrenador marca la diferencia».
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