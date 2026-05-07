Cómo el Barcelona puede hacer historia en la Liga en el Clásico contra el Real Madrid

Todo está listo para una noche memorable en Cataluña, donde el Barcelona se prepara para enfrentarse al Real Madrid con la oportunidad de proclamarse campeón de España. Con 11 puntos de ventaja sobre su rival en lo más alto de la tabla, una victoria el domingo les daría el título de La Liga 2025-26. Nunca antes, en la larga historia de esta rivalidad, el Barcelona había podido asegurar el título en un Clásico, según MARCA.

Las expectativas son altísimas en el estadio, recientemente remodelado. La última vez que los blancos visitaron este campo, en marzo de 2023, cayeron 2-1 con Xavi en el banquillo. Ahora, bajo Hansi Flick, el ambiente vibra ante un posible golpe final. Un empate bastaría para el título, pero el club busca una victoria que confirme su dominio nacional.