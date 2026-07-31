Trevoh Chalobah y el Como, un matrimonio que debe hacerse. El defensa inglés está cada vez más cerca de su traspaso a orillas del Lago, hasta el punto de que ya esta tarde-noche puede llegar un giro. El acuerdo sobre los términos contractuales se alcanzó hace ya más de una semana; ahora el club lariano se está acercando cada vez más a las exigencias del Chelsea.
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Como, distancia reducida con el Chelsea por Chalobah: horas decisivas, Fàbregas cruza los dedos
OPERACIÓN DE 30 MILLONES
El Inter solo había hecho un sondeo y ahora apuesta con fuerza por Cuti Romero. Trevoh Chalobah tiene en mente al Como y solo espera una llamada para volar a Italia e iniciar una nueva y estimulante aventura profesional. El Como se está acercando cada vez más a la meta: llegará a los 30 millones, que siempre ha sido la exigencia del Chelsea. En las próximas horas está prevista una llamada entre los clubes para alcanzar el acuerdo definitivo.
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