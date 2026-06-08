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Cómo Disney ayudó a una estrella inglesa a tomar «ventaja» de cara al Mundial: los Tres Leones encontraron una fuente de ayuda inesperada
Acclimatarse en el «Estado del Sol»
Tras la recomendación del seleccionador inglés, Thomas Tuchel, de que los jugadores veranearan en el mismo huso horario del torneo, Burn viajó con su familia a Florida. El central cree que la semana extra que pasó bajo el calor y la humedad del Walt Disney World Resort le dio una ventaja sobre quienes llegaron después.
Tras el amistoso contra Nueva Zelanda, reconoció al Expressque la adaptación fue perfecta: «Si soy sincero, no noté tanto el calor. Llevo aquí una semana; fui a Disney con los niños para tomar ventaja», dijo. «Creo que eso ayudó. No era como un sábado por la tarde en Newcastle, pero me sentí mucho mejor de lo esperado».
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Compaginar el tiempo en familia con la preparación de alto nivel
Aunque el viaje era principalmente familiar, el jugador de 34 años notó mejoras físicas. Burn explicó que casi la mitad del plantel siguió consejos similares para evitar el jet lag y adaptarse al clima. Para alguien que no tolera bien el calor estadounidense, el sol de Florida fue el acondicionamiento ideal para el Mundial.
Además, disfrutó de la parte lúdica del complejo y recomendó su atracción favorita a los aficionados que viajen a EE. UU.: «¡Las atracciones! A mis hijos les encantaron. Guardianes de la Galaxia es la mejor; si vas a Disney, no te la pierdas», añadió Burn. A pesar de algunas tardes lluviosas durante la concentración de Inglaterra, se siente mejor preparado que la mayoría para el intenso calor que se espera en los próximos partidos.
Cogiendo ritmo de cara al torneo
La victoria 1-0 de Inglaterra sobre Nueva Zelanda fue clave para aplicar los principios de Tuchel. Para Burn, que ha ascendido hasta la cima del fútbol internacional, la importancia del momento se hace realidad mientras los Tres Leones se preparan para la fase de grupos.
«Todavía no parece el Mundial, pero al llegar y ver a los aficionados, el revuelo y sentir la emoción, sí, estoy contento con cómo ha ido», dijo Burn. «Hemos gestionado bien el calor, conseguimos la victoria y no encajamos goles. Podemos seguir construyendo sobre eso. Fue una forma de refrescar lo que hicimos bien en octubre y noviembre y repasar nuestros principios. Sabíamos que hoy no iba a ser un partido increíble en el que fuéramos a darlo todo».
Los Tres Leones buscan la redención
Inglaterra busca su primer Mundial desde 1966. Para acabar con 60 años de sequía, primero debe pasar por el Grupo L, donde enfrentará a Croacia, Ghana y Panamá.
Además, busca superar sus recientes finales perdidas: subcampeona de la Euro 2020 ante Italia y de la Euro 2024 frente a España, y eliminada en semifinales de los dos últimos Mundiales por Croacia y Francia.