Cómo Diogo Dalot, del Manchester United, se libró de la tarjeta roja en el derbi de Manchester por una brutal entrada alta sobre Jeremy Doku del Manchester City mientras los aficionados quedan en total incredulidad

Mientras que el exjugador del United y comentarista de Sky Sports, Gary Neville, consideró que fue la decisión correcta mantener a Dalot en el campo, los aficionados de otros equipos de fútbol discreparon fuertemente. Algunos creían que esto era otro ejemplo de arbitraje inconsistente, mientras que otros sentían que al City lo "robaron absolutamente".

@elsdawg escribió en X: "¿CÓMO DIABLOS NO ES ESTO TARJETA ROJA PARA DALOT?????"

@Lea_EFC reflexionó: "Gary Neville diciendo a todos que esta entrada de Diogo Dalot no es tarjeta roja. Claro Gary."

@tculer4 comentó: "El Manchester City está siendo absolutamente robado aquí, Dalot con una entrada temeraria que es tarjeta roja directa y al menos 5 partidos de suspensión no sancionados. Tampoco hubo revisión del VAR, esto es muy injusto y patético."

@georgeachillea tuiteó: "La consistencia en las decisiones es una broma absoluta por cierto… ya sea que debería o no ser según lo que piensen los fanáticos, no cambia el hecho de que otros jugadores han sido expulsados por mucho menos de lo que hizo Dalot. Todo lo que han mirado esta temporada es “tacos altos en la pierna” pero decidieron esta vez que no es roja? Simplemente confuso tbh."

@10blended añadió: "Ese desafío de Dalot es el más sucio que he visto en mis 50 años viendo fútbol."