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England line-up Norway GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Cómo DEBERÍA alinearse Inglaterra para los cuartos de final del Mundial contra Noruega: la duda de Thomas Tuchel en el lateral derecho persiste, con Reece James, Djed Spence y Ezri Konsa como opciones para reemplazar al sancionado Jarell Quansah

Analysis
World Cup
Inglaterra
FEATURES
Noruega vs Inglaterra
Noruega
J. Bellingham

Sin duda, esta es la decisión más importante que ha tomado Thomas Tuchel en la selección inglesa. Los Tres Leones son favoritos para el sábado ante Noruega en Miami. Inglaterra tiene más calidad en todas las líneas que los escandinavos. Aun así, Tuchel no lo tiene fácil: debe tomar varias decisiones complicadas.

El partido contra México en el Azteca dejó a Inglaterra con algunas lesiones: Marc Guehi se recupera de un golpe y Reece James sigue con problemas en el tendón de la corva. Además, el cansancio fue evidente al final del encuentro y la sanción de dos partidos a Jarell Quansah complica el lateral derecho.

Aun así, Inglaterra tiene mucho talento y varias opciones de alineación. Además de los titulares, Dan Burn, Djed Spence y John Stones han dado un paso al frente en defensa, y Morgan Rogers podría brillar por fin.

Con todo ello sobre la mesa, GOAL se pone el traje de entrenador. Este es el once que Inglaterra debería poner en Florida este sábado para seguir rumbo a la gloria mundialista.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    Por fin, Jordan Pickford mostró su mejor versión. Hasta los octavos, el portero del Everton había decepcionado: apenas intervino, cometió errores y encajó un gol evitable ante la República Democrática del Congo. Tuchel le criticó por su lentitud contra Croacia.

    Pero en el Azteca emergió el héroe: detuvo tres remates de Raúl Jiménez, realizó cinco despejes con los puños y durante los últimos 30 minutos repelió cada balón, liderando una defensa memorable en la catedral del fútbol.

    • Anuncios
  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RB: Reece James

    Las opciones se reducen. Quansah hizo un buen partido contra México hasta su expulsión, y la sanción parece excesiva. Aunque Inglaterra ha tratado de anularla por un posible error del VAR, deberá prescindir de él.

    Así que la opción vuelve a ser Reece James, que ha entrenado con normalidad. Se supone que su isquiotibial ya está listo, aunque la historia se repite.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CB: Ezri Konsa

    Pocos centrales frenan a Erling Haaland, pero Ezri Konsa lo logra.

    En los cinco duelos de Premier contra el City, Haaland solo le marcó un gol en 406 minutos. Quizá influya el sistema o que a Haaland no le guste enfrentar al Villa, pero este podría ser el duelo que Inglaterra necesita.

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  • Marc GUEHI-england-202406(C)Getty Images

    CB: Marc Guehi

    Pese a los informes sobre una leve lesión en el tendón de la corva sufrida en el Azteca, Marc Guehi debería ser el titular en la defensa este sábado. Ha mejorado partido a partido y fue excelente contra México. John Stones, tras su destacada actuación en ese mismo encuentro, merece una oportunidad. Pero Guehi es la opción más convincente.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LB: Nico O'Reilly

    Por fin, Nico O'Reilly mostró solidez defensiva. La calidad ofensiva del lateral izquierdo del Manchester City es evidente, y su compenetración con Anthony Gordon mejora cada día. Sus habilidades defensivas no se habían puesto a prueba hasta la semana pasada, y entonces impresionó.

    Defendió bien su banda hasta que vio una amarilla que lo sacó del campo en el 72. Debería volver el sábado y, con suerte, completar los 90 minutos.

  • FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

    CM: Elliot Anderson

    Es pan comido: el centro del campo de Inglaterra casi se elige solo. Aun así, quedan detalles. Anderson no es un mediocentro defensivo perfecto.

    Aun así, aporta equilibrio y se entiende por qué el Manchester City pagó una fortuna por este «número 6». Quizá le falte un partido decisivo, pero ser un 7/10 constante no es malo.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    CM: Declan Rice

    Declan Rice llegó agotado tras los 90 minutos en el Azteca. Corrió sin pausa a una altitud muy exigente.

    Además, lleva meses jugando lesionado en el tendón de la corva, una dolencia mal gestionada. Parece que se le agotan las fuerzas, pero su rendimiento no se resiente: sigue en el equipo.

  • CM: Jude Bellingham

    ¿Es Jude Bellingham un centrocampista? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Un “10”? ¿Delantero? La semana pasada jugó en todas esas posiciones, a veces a la vez. Un futbolista extraordinario cuyo rendimiento marcará el verano de Inglaterra.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    LW: Anthony Gordon

    Anthony Gordon, héroe silencioso ante México, brilló en defensa y forzó un penalti clave. Él y Marcus Rashford compiten desde verano, pero hoy Gordon gana.

    Aun así, Rashford aporta frescura y gol cuando juega, y Tuchel podría recurrir a él si busca piernas frescas. Pero hoy el estado de forma favorece a Gordon.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ST: Harry Kane

    Lo único decepcionante del torneo de Harry Kane hasta ahora es que Kylian Mbappé está marcando tantos goles que parece poco realista que el ‘9’ inglés gane la Bota de Oro. Es una pena, porque se lo merece. Aun así, es una leyenda y su presencia aquí está asegurada.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    RW: Bukayo Saka

    Ver correr a Bukayo Saka es doloroso. Su juego tiene ahora una pauta clara: está en forma a rachas durante unos 45 minutos, luego cojea, pero se mantiene en el campo y aporta. Su asistencia en el primer gol de Bellingham el domingo fue una maravilla, y sigue siendo uno de los mejores de Inglaterra cuando está en forma.

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