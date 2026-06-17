Cómo DEBERÍA alinearse Inglaterra ante Croacia en el debut del Mundial 2026: Tuchel acierta con Bellingham y Gordon, y es lógico descansar a Saka, pero falla en la defensa

Tuchel admitió tener «14 o 15» titulares y que cuatro puestos —extremos izquierdo y derecho, centrocampista ofensivo y defensa central— aún estaban en el aire para el torneo.

Las últimas informaciones apuntan a que Tuchel ya ha elegido su pareja de centrales y se decantará por la sorprendente elección de John Stones junto a Ezri Konsa, del Aston Villa.

Bukayo Saka es fijo en la derecha, aunque arrastra molestias en el tendón de Aquiles. En el centro, Jude Bellingham parte con ventaja, pese a la predilección de Tuchel por Morgan Rogers. Y en la izquierda, Anthony Gordon y Marcus Rashford siguen peleando por un puesto.

¿Quiénes deben jugar el miércoles? En GOAL proponemos este once ideal de Inglaterra para su debut contra Croacia...