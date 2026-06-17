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England line up GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Cómo DEBERÍA alinearse Inglaterra ante Croacia en el debut del Mundial 2026: Tuchel acierta con Bellingham y Gordon, y es lógico descansar a Saka, pero falla en la defensa

Opinion
Inglaterra
World Cup
T. Tuchel
J. Bellingham
B. Saka
N. Madueke
A. Gordon
M. Rashford
J. Stones
E. Konsa
M. Guehi
FEATURES
Inglaterra vs Croacia

Thomas Tuchel lleva más de un año buscando su mejor once para Inglaterra. A pocos días del debut contra Croacia en Dallas, aún no ha confirmado el equipo.

Tuchel admitió tener «14 o 15» titulares y que cuatro puestos —extremos izquierdo y derecho, centrocampista ofensivo y defensa central— aún estaban en el aire para el torneo.

Las últimas informaciones apuntan a que Tuchel ya ha elegido su pareja de centrales y se decantará por la sorprendente elección de John Stones junto a Ezri Konsa, del Aston Villa.

Bukayo Saka es fijo en la derecha, aunque arrastra molestias en el tendón de Aquiles. En el centro, Jude Bellingham parte con ventaja, pese a la predilección de Tuchel por Morgan Rogers. Y en la izquierda, Anthony Gordon y Marcus Rashford siguen peleando por un puesto.

¿Quiénes deben jugar el miércoles? En GOAL proponemos este once ideal de Inglaterra para su debut contra Croacia...

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    Portero: Jordan Pickford

    Hay nombres que se imponen en la selección inglesa y Jordan Pickford es uno. Puede que tenga detractores en su club, pero el portero del Everton siempre responde con Inglaterra.

    Desde hace una década acumula méritos: sus cuatro paradas en tandas de penaltis desde 2018 duplican las que hicieron sus predecesores en 22 años.

    Además, es un guardameta ágil, un buen distribuidor de juego y un líder para el equipo. James Trafford podría sucederle, pero mientras no sume minutos de forma regular con su club, la portería es de Pickford y solo él puede perderla.

    • Anuncios
  • Reece James England 2026Getty Images

    RB: Reece James

    En un mundo ideal, este sería un duelo directo entre Reece James y Trent Alexander-Arnold. Pero tras una mala primera temporada en el Real Madrid, Alexander-Arnold ha quedado fuera de juego. La lesión de Tino Livramento deja el puesto, sin duda, en manos de James, a menos que lo pierda.

    No es malo: es un lateral fantástico. Preocupan las lesiones, pero el nivel del capitán del Chelsea es incuestionable.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    DF: Ezri Konsa

    Si Harry Maguire hubiera sido convocado, habría razones sólidas para que fuera titular con Inglaterra. Sin embargo, el defensa del Manchester United se quedó en casa, pues, al parecer, Tuchel prefiere otras opciones.

    Konsa no es mala opción: rinde a su mejor nivel en el Aston Villa y es uno de los centrales más completos de Inglaterra. Quizá no destaque en el juego aéreo, pero sobresale en el tackle, lee bien el espacio y tiene una recuperación muy valiosa.

  • England v Japan - International FriendlyGetty Images Sport

    DF: Marc Guehi

    Todo indica que Marc Guehi no será titular con Inglaterra en el Mundial, lo cual sorprende. Durante gran parte de la temporada —y quizá en los últimos 18 meses— ha sido el mejor central de Inglaterra.

    En el Crystal Palace fue un excelente defensa, tanto en línea de dos como de tres. Tras fichar por el Manchester City le costó adaptarse, pero pronto se aclimató.

    Sin embargo, Tuchel ha preferido a Stones, su compañero, pese a sus lesiones y falta de forma.

  • Nico O'Reilly England 2026Getty

    LB: Nico O'Reilly

    El lateral izquierdo es un dolor de cabeza para Inglaterra. Desde la brillante Euro 2021 de Luke Shaw, los Tres Leones no encuentran un titular fijo, sano y en forma.

    Así llegamos a Nico O’Reilly, que ni siquiera es un lateral izquierdo. Es un experimento clásico de Pep Guardiola: un centrocampista ofensivo reconvertido gracias a su habilidad con el balón. Y ha funcionado: sus instintos han sido clave en varios partidos importantes del Manchester City la temporada pasada.

    Sus dotes defensivas se cuestionan, ya que en el City apenas tiene que esforzarse en esa faceta. Aun así, es el lateral izquierdo que más tranquilidad ha dado a Inglaterra en mucho tiempo.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Elliot Anderson

    Elliot Anderson no es un futbolista especialmente carismático, pero aporta un equilibrio fundamental a esta selección de Inglaterra. El centrocampista del Nottingham Forest destaca en prácticamente todo, sin ser un auténtico especialista.

    Para Inglaterra eso es una ventaja: él mantiene unido al centro del campo y decidirá si el equipo pasa a la historia como un conjunto de talentos o como un grupo sólido.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CM: Declan Rice

    ¿Hace falta explicarlo? Declan Rice es el mejor centrocampista de la Premier League y uno de los mejores del mundo. Lleva dos torneos como titular con Inglaterra y no debería cambiar.

    La buena noticia es que quizá pueda proyectarse más al ataque ahora que Anderson jugará más atrás. Rice estará en este equipo, pase lo que pase.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    CAM: Jude Bellingham

    Con todo respeto, el debate entre Rogers y Bellingham no debería existir. Rogers es un futbolista fantástico que brilló en el Aston Villa y que probablemente fichará este verano por un gran club.

    Bellingham, sin embargo, marca la diferencia: su talento, visión de juego y olfato goleador lo sitúan entre los mejores de Inglaterra. Si rinde en el torneo, la selección puede llegar lejos.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    RW: Noni Madueke

    En condiciones normales, Saka es titular indiscutible y clave para Inglaterra, con un buen historial en grandes torneos.

    Sin embargo, no se mantiene en forma: las lesiones mermaron su nivel al final de la temporada pasada, como demostró su floja actuación en la final de la Liga de Campeones.

    Madueke, su suplente en el Arsenal, no es tan talentoso pero llega más fresco. A Tuchel le gustan los jugadores de ida y vuelta, así que prefiere a Madueke aunque parezca un paso atrás.

  • England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport

    ST: Harry Kane

    ¿Hace falta explicarlo? El nirvana táctico sería ver a Harry Kane y Ollie Watkins juntos: Kane de ‘10’ y Watkins corriendo detrás. Sería divertido, pero exige mucha preparación.

    Mejor no complicarnos: Kane en punta.

  • Anthony Gordon HIC 2-1Getty/ GOAL

    LW: Anthony Gordon

    Curiosamente, los dos mejores extremos izquierdos de Inglaterra coinciden en un mismo club —o al menos se cruzan en la puerta del vestuario—.

    Marcus Rashford brilló con el Barcelona la temporada pasada y marcó goles clave, pero su cesión del Manchester United no se hará permanente.

    El club azulgrana fichó después a Anthony Gordon, extremo con perfil similar, que también abre el campo y marca goles.

    Ambos son opciones válidas para Inglaterra, pero Gordon debería tener ventaja, al menos por su mayor intensidad en la presión.

World Cup
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Inglaterra
ING
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CRO