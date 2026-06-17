Antes del partido de hoy, Brolin descartó las opciones del equipo de Tuchel y afirmó que sus expectativas son demasiado altas. Inglaterra solo ha ganado un gran título en su historia: el Mundial de 1966.

En declaraciones a Hajper, la antigua estrella ofreció una valoración mordaz de los Tres Leones. El legendario delantero se mostró tajante en su veredicto sobre la trayectoria del equipo en el torneo. «Como de costumbre, no creo que tengan muchas posibilidades. Probablemente sean ellos mismos, allí en la isla, los que piensen que van a ganar. Llevan muchos años haciéndolo y siguen igual. Yo no nací allí, así que no. Quizá lleguen a cuartos de final, que es lo más lejos que creo que llegará Inglaterra», afirmó.