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«Como de costumbre»: se advierte a Inglaterra que no tiene ninguna posibilidad de ganar el Mundial, según revela Tomas Brolin
Tomas Brolin descarta las esperanzas de Inglaterra de clasificarse para el Mundial
Antes del partido de hoy, Brolin descartó las opciones del equipo de Tuchel y afirmó que sus expectativas son demasiado altas. Inglaterra solo ha ganado un gran título en su historia: el Mundial de 1966.
En declaraciones a Hajper, la antigua estrella ofreció una valoración mordaz de los Tres Leones. El legendario delantero se mostró tajante en su veredicto sobre la trayectoria del equipo en el torneo. «Como de costumbre, no creo que tengan muchas posibilidades. Probablemente sean ellos mismos, allí en la isla, los que piensen que van a ganar. Llevan muchos años haciéndolo y siguen igual. Yo no nací allí, así que no. Quizá lleguen a cuartos de final, que es lo más lejos que creo que llegará Inglaterra», afirmó.
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A Cristiano Ronaldo aún le quedan muchos años de carrera
Más allá de sus críticas a la selección inglesa, Brolin descartó que Cristiano Ronaldo esté cerca de retirarse. Aunque él mismo lo hizo a los 28 años, el icono sueco cree que el delantero de 41 años seguirá en activo tras este torneo. Para el veterano, lo más importante son las ganas de competir.
«Mientras el fútbol te divierta, da igual tener 28, 30 o 40 años: sigues adelante. Si lo dejas, nunca volverás a sentir esa emoción. Mientras lo disfrutes, sigue jugando; esa decisión es solo tuya», concluyó.
Michael Olise, favorito para ganar el Balón de Oro
Por último, la charla derivó hacia el Balón de Oro y los jóvenes talentos que aspiran a ganarlo. Brolin cree que el francés Michael Olise puede superar a estrellas como Kylian Mbappé y Lamine Yamal si brilla este verano.
«Si alguien puede ganar el Balón de Oro este año, será uno de esos dos que están más cerca. Pero también pueden surgir otros, como en esos equipos que también lo están haciendo muy bien», afirmó.
«Vimos a Michael Olise marcar tres goles en el último partido antes del Mundial. Con España hay otros delanteros: si Yamal no aparece y no marca, o si tiene alguna lesión, pueden surgir alternativas. Aun así, si alguien gana, probablemente será Yamal o Mbappé».
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¿Qué les depara el futuro a los hombres de Tuchel?
Inglaterra debutará hoy en el Grupo L. El equipo de Tuchel abrirá su camino ante Croacia el 17 de junio, enfrentará a Ghana el 23 y cerrará contra Panamá el 27. Una victoria convincente esta noche es clave si los Tres Leones quieren aspirar al título.