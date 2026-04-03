«Como cuando la WWE llega a la ciudad»: ¿Ha alcanzado su punto álgido la fiebre por Lionel Messi en la MLS? Preguntas para la superestrella del Inter Miami y su gira «GOAT»

El ocho veces ganador del Balón de Oro sigue llenando los estadios de toda Norteamérica, lo que lleva a muchos equipos rivales a trasladarse a recintos más grandes —los que ocupan las franquicias de la NFL— cada vez que Messi y el Inter de Miami les visitan.

Las entradas siguen vendiéndose a un ritmo notable, pero los precios ya no están tan inflados como antes, tras la llegada de Messi al sur de Florida durante el verano de 2023. Los invitados de primera fila se han convertido en algo habitual en las gradas, aunque al principio no estaba claro cuánto tiempo pasaría el internacional argentino en Estados Unidos.

Tras saborear los triunfos como MVP y en la MLS Cup, se ha comprometido con un contrato hasta 2028. Eso significa que ya no hay una carrera caótica por ver al mejor de todos los tiempos saltar al campo, y se sugiere que la burbuja de Messi —aunque no está lista para estallar— no va a crecer más.