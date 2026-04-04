«Como cualquier otro trabajo»: Kevin De Bruyne, exjugador del Manchester City y actual jugador del Nápoles, da a entender que ha dejado de sentir pasión por el fútbol «después de 30 años»

El veterano centrocampista también se refirió a las exigencias físicas que supone jugar a las órdenes de Antonio Conte. Desde su llegada a Nápoles, De Bruyne ha tenido que adaptarse a las sesiones de entrenamiento, famosas por su dureza, y a la disciplina táctica del técnico italiano. A pesar de la intensidad, De Bruyne insistió en que se ha adaptado bien a la vida en el sur de Italia tras su etapa de una década en la Premier League. «Quería seguir jugando al más alto nivel y en el Nápoles se me ofrecía la posibilidad de hacerlo. Así que fue la mejor opción para todos. Tengo que intentar ser feliz en mi trabajo y en mi vida. No fue fácil cambiar después de diez años en Manchester, pero ahora nos hemos adaptado, estamos bien. Y todos estamos contentos», afirmó.