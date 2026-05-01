Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Cómo Cristiano Ronaldo y Marcus Rashford facilitaron el juego a Bruno Fernandes: el rey de las asistencias del Manchester United analiza sus duplas más productivas

B. Fernandes
C. Ronaldo
M. Rashford
Manchester United
Premier League

Bruno Fernandes vive una temporada histórica en el Manchester United: su última asistencia a Benjamin Sesko le deja a una del récord de la Premier League. El mediapunta portugués atribuye su evolución táctica y sus cifras creativas a las cualidades de sus antiguos compañeros.

  • En busca de un hito en la Premier League

    El capitán del United está a punto de superar el récord de 20 asistencias en una temporada, marca que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Tras un arranque lento en la temporada 2025-26, Fernandes ha sumado 19 asistencias en sus últimos 24 partidos, a un ritmo de una cada 109 minutos. Su asistencia 70, lograda el lunes, refuerza su condición de mejor creador de la división desde su llegada en 2020.

    • Anuncios
  • Everton FC v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adaptarse al movimiento de élite

    En una entrevista con Opta, el jugador de 31 años recordó sus mejores combinaciones en Old Trafford y destacó cómo los movimientos inteligentes de Ronaldo y Rashford facilitan su labor como creador de juego.

    Al describir las carreras de sus compañeros que guían su pase, explicó: «A Rashy [Marcus Rashford] le gusta que le sirvan el balón a la espalda, en el espacio. Cristiano [Ronaldo] realiza diagonales detrás de los defensas, así que yo siempre busco ese pase a la espalda.

    Cuando juegas más retrasado y tienes compañeros entre líneas, solo debes poner el balón de la mejor forma para que rematen o asistan al otro 10 o al delantero”.

  • De goleador a creador

    Bajo la dirección de Michael Carrick, Fernandes ha pasado de ser el principal peligro ofensivo a actuar como un cerebro técnico con libertad en la banda derecha. El centrocampista atribuye este cambio a que los rivales ya lo conocen y a las instrucciones tácticas de su entrenador.

    Explicó: «Se trata de espacios. Con los años, los equipos te conocen mejor y te dejan menos libertad que cuando llegaste. Ahora me muevo más por esa zona con Michael; él no quiere que me quede estancado en el centro, así que me pide que busque ese hueco».

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Último esfuerzo para batir el récord

    Los recientes fichajes del United —Matheus Cunha, Bryan Mbeumo y Sesko— ofrecen a Fernandes el apoyo ideal para mantener su racha creativa en la recta final de la temporada. A falta de cuatro partidos, el capitán está en buena posición para batir el récord histórico, sobre todo gracias al gran desborde de Mbeumo y Sesko por detrás de las líneas rivales. Los próximos encuentros, empezando por el gran duelo en casa contra el Liverpool en Old Trafford el domingo 3 de mayo, serán la prueba de fuego para un United que por fin ha encontrado su puntería bajo la dirección de Carrick.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV