Cómo Cristiano Ronaldo, el «garante de los goles», equilibra trabajo y ocio, según revela un excompañero de la Juventus sobre cómo es CR7 entre bastidores

El jugador, de 33 años, explicó cómo fichó por el Turín procedente del Bayern de Múnich en 2017.

Costa recordó: «Fue un traspaso rápido, pero se gestó durante meses. Agnelli y Paratici hablaron conmigo justo después del partido de la Liga de Campeones de 2016 entre la Juve y el Bayern. Luego viajé a Australia con Alex Sandro para un amistoso contra Brasil. Él sabía que el Inter quería traerme a Italia, y yo sabía que estaban interesados. Alex Sandro me preguntó: “¿Te vendrías a la Juve?”. Nunca lo dudé, sobre todo porque con Ancelotti habría jugado menos en el Bayern. Paratici me llamó y todo fue muy rápido, pero, cuando te llama la Juve, no puedes decir que no».



