Tras pasar página de la mágica noche en la Liga de Campeones en la que el Como logró imponerse por 4-1 al Leipzig en su debut absoluto, los hombres de Fábregas regresan a la liga para intentar seguir el ritmo del Inter, la Roma y la Lazio.

Y en el camino de Nico Paz y sus compañeros se interpone el Parma dirigido por Carlos Cuesta, un equipo que se ha renovado en profundidad y se ha llenado de jóvenes talentos con grandes perspectivas. Después de haber marcado sus primeros goles en la primera división, se espera que el técnico español vuelva a apostar por Lontani en dupla junto a Touré.





Se prevé que Fábregas introduzca algunos cambios, ya que podría dar una oportunidad en la delantera a Cane, así como a Jesús Rodríguez, además del nuevo lateral izquierdo brasileño Caíque.











