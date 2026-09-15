Ambiente distendido en Milanello en la víspera inmediata del primer partido de Europa League en San Siro contra el Benfica. Ruben Amorim dedicó unas palabras de varios minutos al equipo: el técnico portugués pidió a sus jugadores que pongan en práctica lo que están ensayando en los últimos entrenamientos.
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Cómo cambia el Milan en la Europa League: Moreira con Chukuwueze. Otra vez al banquillo Camarda
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El Milan está al completo con el regreso a pleno rendimiento de Gabbia. Precisamente el vicecapitán del Milan debería ser la única novedad en el once en lo que respecta a la línea defensiva, con De Winter camino de una jornada de descanso. El único ausente es Bondo, que no entra en el proyecto técnico de Amorim y no será reintegrado pese a la solicitud por escrito presentada mediante un PEC por los abogados del centrocampista francés. Entre los jugadores más en forma está sin duda Chukwueze: el internacional nigeriano se encuentra muy bien físicamente y es también uno de los jugadores que ayuda al grupo a aumentar la tranquilidad y la cohesión, también con los nuevos llegados.
CONFIRMACIÓN PARA MOREIRA
Modric mañana empezará el partido desde el banquillo; en la medular habrá sitio para el indispensable Musah. Amorim resolverá hoy la duda entre Jashari y Rabiot: el ex del Brujas podría volver al once titular veinte días después de la última vez (Torino-Milan del 23 de agosto, N. del R.). Moreira, protagonista de una actuación extraordinaria contra la Lazio con su primer doblete como profesional, jugará por la banda izquierda con Chukwueze en el carril opuesto.
Tentación Hutchinson
El ex de este partido, Gonçalo Ramos, irá en busca de su primer gol europeo con la camiseta del AC Milan precisamente contra su Benfica. Un encuentro especial para el número 9 del AC Milan: con las águilas de Lisboa, el ex del PSG sumó 106 partidos y 41 goles con el primer equipo. Pulisic hará su debut como titular en la mediapunta, con Hutchinson, que podría ser la gran sorpresa en la alineación: el ex del Nottingham Forest compite por un puesto con Cisse.
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