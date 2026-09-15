El Milan está al completo con el regreso a pleno rendimiento de Gabbia. Precisamente el vicecapitán del Milan debería ser la única novedad en el once en lo que respecta a la línea defensiva, con De Winter camino de una jornada de descanso. El único ausente es Bondo, que no entra en el proyecto técnico de Amorim y no será reintegrado pese a la solicitud por escrito presentada mediante un PEC por los abogados del centrocampista francés. Entre los jugadores más en forma está sin duda Chukwueze: el internacional nigeriano se encuentra muy bien físicamente y es también uno de los jugadores que ayuda al grupo a aumentar la tranquilidad y la cohesión, también con los nuevos llegados.