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Cómo ayudará el «maravilloso jugador» Bruno Guimaraes a Declan Rice en el Arsenal: un exdelantero del Arsenal pronostica que «será titular todas las semanas»
El Arsenal presume de una impresionante profundidad de plantilla
Guimaraes entró desde el banquillo en aquel partido cuando se había disputado poco más de una hora. El Arsenal acababa de empatar gracias a un gol de Riccardo Calafiori que había neutralizado el tanto inicial de James Justin cuando Mikel Arteta decidió mover el banquillo. Apenas siete minutos después de entrar al campo, el exjugador del Newcastle Bruno clavó un disparo imparable desde el borde del área en la esquina inferior de la portería.
El capitán Odegaard y el internacional inglés Rice participaron en la jugada. El primero pasó el balón al segundo, que lo tocó entre sus propias piernas y lo dejó en el espacio a unos 17 metros de la portería. Guimaraes hizo el resto y el Arsenal dejó claro por qué es el vigente campeón.
El equipo del norte de Londres cuenta con una plantilla de gran profundidad: Guimaraes, Viktor Gyokeres, Mikel Merino, Eberechi Eze, Jurrien Timber y la joven promesa Max Dowman figuraban entre los suplentes.
Ezri Konsa fue titular para ayudar a cubrir la baja por lesión de William Saliba, pero fue otro de los que ficharon por el Arsenal durante el verano pese a no recibir garantías de disputar minutos con regularidad a largo plazo.
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Por qué los fichajes de verano son tan beneficiosos para el Arsenal
Preguntado si esa actividad en el mercado refleja la situación actual del Arsenal, cuyo atractivo mundial es imposible de ignorar, Dickov, exdelantero del Arsenal que habló en colaboración con 247Bet, declaró a GOAL: «Sí. Y creo que hace falta para competir al máximo nivel cuando se es campeón de la Premier League.
«Y para dar el siguiente paso y llegar a la final de la Champions League, hay que incorporar jugadores que mejoren al equipo, no solo al once titular, sino también a la plantilla. Y generar esa competencia sana dentro del grupo.
«Creo que Konsa es un fichaje magnífico, porque Saliba ha estado de baja y le echan de menos, como ya le han echado de menos. Y Bruno, para mí, es uno de los mejores centrocampistas de la Premier League».
Dickov añadió, sobre el paso de Guimaraes del Newcastle al Arsenal en un traspaso de 75 millones de libras (99 millones de dólares): «Creo que su llegada aporta algo más de energía y un poco de experiencia. Y quizá también le quite algo de peso de encima a Declan, porque ha estado sobresaliente durante los últimos dos o tres años. No puede hacerlo todo él solo continuamente en el centro del campo.
«[Myles] Lewis-Skelly ha entrado y lo ha hecho muy bien, pero todavía es un chaval. Odegaard estuvo mucho tiempo de baja por lesión la temporada pasada, aunque ha empezado esta temporada realmente bien.
«Pero creo que un jugador como Bruno puede entrar ahí y quizá aliviar un poco la presión sobre Declan y Martin. Y, aunque hasta ahora ha salido desde el banquillo, me imagino que acabará siendo titular cada semana y una pieza importante de ese Arsenal, porque creo que es un jugador magnífico».
Arteta cree que Guimaraes aún tiene más que ofrecer
Guimaraes, que había marcado otro gol espectacular desde lejos en la victoria en el campo del Sunderland en septiembre, debutaba como local con el Arsenal ante el Leeds, tras haber disputado cinco partidos a domicilio.
Arteta cree que un jugador cuya pretemporada se vio alterada por un culebrón en torno a un traspaso millonario aún puede dar más de sí. El entrenador del Arsenal declaró tras una trabajada victoria ante el Leeds: «Este es el nivel que exige el Arsenal. Cada semana, cada partido, cada minuto, cada acción, hay que estar a ese nivel. En Brighton no lo estuvo; hoy estuvo mucho mejor. Todavía puede rendir mucho mejor que en los partidos que ha disputado.
»Eso es lo que tenemos que exigir. Es lo que me exijo a mí mismo. Voy a exigir lo mismo a los jugadores, porque, si lo hacemos, elevaremos el nivel y seremos un equipo mejor».
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Calendario del Arsenal 2026-27: La Champions League, próxima cita
El Arsenal, que sigue segundo en la clasificación de la Premier League tras seis jornadas, a tres puntos de un Manchester City que no ha fallado, volverá a disputar un partido de la Champions League el martes, cuando reciba al Lille.
Guimaraes aspirará a ser titular en ese encuentro, mientras que Arteta podrá hacer rotaciones y dar un descanso muy necesario a jugadores como Odegaard y Rice al contar con más recursos para su centro del campo.
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