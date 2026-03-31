Cómo Alessia Russo se convirtió en una de las delanteras más temibles de Europa, con la estrella del Arsenal y de la selección inglesa de nuevo en la pugna por el Balón de Oro

El martes pasado, la delantera marcó un gol contra el Chelsea que fue sencillamente espectacular. Con un remate de volea, tras un primer toque que preparó la jugada a la perfección, le dio al Arsenal una ventaja crucial de 3-1 de cara al partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputará el miércoles en Stamford Bridge. Cuatro días después, volvió a la carga, marcando un hat-trick en la primera parte mientras las Gunners goleaban al Tottenham por 5-2 en el derbi del norte de Londres.

Rompió el empate con un cabezazo y redondeó su triplete tras un regalo de la portera del Tottenham, Lize Kop, pero fue quizás el segundo gol el que mejor resumió el momento en el que se encuentra Russo. Con una carrera oportuna a la espalda de la defensa de los Spurs, regateó a Kop y ni siquiera levantó la vista para ver dónde estaba la portería antes de batir a Toko Koga, la defensora del Tottenham que cubría la línea de gol. Fue el décimo gol de Russo en sus últimos ocho partidos con el club y la selección.

La temporada pasada, Russo marcó 19 goles, lo que ayudó al Arsenal a ganar la Liga de Campeones y a Inglaterra a ganar la Eurocopa, lo que le valió el tercer puesto en la votación del Balón de Oro. Ha superado esa cifra esta temporada, con 23 goles en una campaña en la que la estrella inglesa se ha adaptado y mejorado de nuevas formas, para mantener en marcha la defensa del título europeo de las Gunners y sus opciones de ganar el Balón de Oro de 2026.