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¡Comienza la batalla legal! Los clubes de la Premier League preparan reclamaciones de indemnización tras el veredicto de culpabilidad contra el Manchester City
Rivales de la máxima categoría se preparan para una guerra legal sin precedentes
La máxima categoría del fútbol inglés ha quedado sacudida hasta los cimientos tras conocerse que el Manchester City ha sido declarado culpable de vulnerar la gran mayoría de los cargos financieros presentados contra el club. En lo que se está describiendo como un posible momento decisivo para este deporte, el panel independiente determinó que el club no cumplió con 114 de las 115 acusaciones.
Según The Athletic, varios clubes de la Premier League movilizaron a abogados de primer nivel para evaluar el alcance de los daños que podrían reclamar por pérdidas históricas sufridas.
La magnitud del posible litigio es asombrosa, y las informaciones apuntan a que los clubes afectados ya están manteniendo conversaciones al más alto nivel sobre una estrategia conjunta. Según se informa, los bufetes de abogados se han mostrado proactivos al ponerse en contacto con clubes de la Premier League para advertirles de que ahora se encuentran en una posición inmejorable para reclamar una compensación económica.
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El precedente del Everton y el camino hacia los daños y perjuicios
Un factor crucial en estas batallas legales que se avecinan es una resolución anterior relacionada con otros clubes de la Premier League que marcó una hoja de ruta clara para las compensaciones. Una comisión independiente decidió previamente que el Everton debía pagar 35,1 millones de libras al Burnley después de que se considerara que su incumplimiento de las Normas de Rentabilidad y Sostenibilidad le había proporcionado una ventaja deportiva.
Sin embargo, es probable que cualquier procedimiento formal se retrase hasta que se agote por completo el proceso de apelaciones. El Manchester City ha mantenido de forma constante su inocencia y se espera que combata el veredicto con todas las herramientas legales a su disposición. El portavoz del club ofreció una respuesta contundente a los recientes acontecimientos y declaró: "El proceso de la Premier League sigue en curso, con elementos significativos aún por completarse, y está sujeto a una estricta confidencialidad. Como tal, la postura del Manchester City FC sigue siendo coherente con el comunicado del club de febrero de 2023".
Ingresos perdidos y millones de la Champions League en juego
La naturaleza concreta de las reclamaciones podría variar de forma significativa en función del club implicado. Algunos equipos podrían sostener que las presuntas infracciones reglamentarias del Manchester City les costaron directamente una plaza en la lucrativa Champions League, lo que se tradujo en decenas de millones de libras en pérdidas por derechos de televisión e ingresos de día de partido.
Además, quedarse sin títulos o sin clasificación europea suele activar cláusulas en los contratos comerciales, lo que significa que los clubes podrían perder posibles bonus de patrocinio como otra consecuencia más del desequilibrio deportivo. La posibilidad de una demanda colectiva masiva ya está siendo objeto de un serio debate entre ejecutivos de toda la liga.
Este escrutinio legal abarca un periodo turbulento entre 2009 y 2018, durante el cual el Manchester City se transformó en una potencia global. Aunque el club vio cómo una anterior sanción de la UEFA era revocada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo porque las pruebas habían "prescrito", las normas específicas de la Premier League no tienen las mismas limitaciones.
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Posibles sanciones
Mientras que las reclamaciones de indemnización se centran en la recuperación económica para otros clubes, el mundo del fútbol también está pendiente de ver qué castigos oficiales impondrá la Premier League. Los expertos sugieren que la vía más probable por la que optará la liga son las deducciones de puntos. El director jurídico James Hill ya compartió anteriormente su perspectiva sobre cómo funcionan estos comités, y señaló: "Esperaría que, si hay una deducción de puntos, se aplicara de cara al futuro. En general, a los comités no les gusta decidir títulos en un proceso judicial. Hacerlo de esa manera no supone un castigo real y tangible para el club".
El propio reglamento de la liga ofrece un amplio margen de flexibilidad a la hora de sancionar a los clubes miembros por infracciones tan extensas. La regla W.51.7 permite específicamente al comité combinar varios castigos o inventar otros nuevos que considere apropiados para la situación.
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