«Cometió un error»: Vincent Kompany se ríe de las críticas tácticas del joven del Bayern tras la ajustada victoria en la Bundesliga

A pesar de la ajustada victoria 1-0 en el Volkswagen Arena el sábado, el Bayern de Múnich debatió tácticas tras el partido. Bischof, de 20 años, declaró a Sky Sport que el campeón no dominó el encuentro.

La joven estrella afirmó que el equipo se había alejado de sus principios fundamentales. «Simplemente ya no hacemos las cosas básicas», declaró Bischof a la cadena. «Nos falta esa presión inmediata tras perder el balón. Lo noté desde la banda. Por eso acabamos corriendo mucho y encajando tantos goles».